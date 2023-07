Chanh dây, tổ yến- những sản phẩm OCOP, VietGAP xuất hiện tại hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Gia Lai

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ II năm 2023 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức đã thu hút sự tham gia của 67 sản phẩm. Trong số này có 29 sản phẩm tươi sống là các loại rau củ quả như nhãn, dưa lưới, quýt, ổi, sầu riêng, chanh dây… và 87 sản phẩm chế biến như hạt mắc ca sấy, cà phê bột, yến sào, hạt điều sấy khô, chả lụa…

Đây đều các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VIETGAP, đạt chứng nhận OCOP do hội viên nông dân của 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai làm ra.



Năm nay, cơ sở chả cá thác lác Cô Sáu (địa chỉ tại thôn Thanh Thượng, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) đăng ký tham gia hội thi với sản phẩm chả cá thác lá. Sản phẩm này đã được công nhận đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh vào năm 2020 và đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022.

Sản phẩm chả cá thác lá của Cơ sở Cô Sáu

Giới thiệu về sản phẩm của mình, ông Đinh Viết Giỏi, chủ cơ sở cho biết, cá thác lác được người dân đánh bắt hoàn toàn tự nhiên trên lòng hồ Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) và sau đó mang về chế biến thủ công để cho ra món chả cá.

"Vì được chế biến thủ công, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên chất lượng luôn được đảm bảo. Sản phẩm của cơ sở chúng tôi không những được tiêu thụ rộng rãi tại Gia Lai và còn ở các tỉnh thành khác như Đà Nẵng, TP.HCM, Đồng Nai… Đặc biệt, mới đây, sản phẩm đã được các cơ quan chuyên môn đưa lên trên sàn thương mại điện tử. Qua hội thi lần này, tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến, đánh giá của Ban giám khảo để từ đó thay đổi, nâng cao chất lượng sản phẩm hơn", ông Giỏi nói.

Tương tự, cơ sở sản xuất Yến sào An Lợi (địa chỉ tại phường Hoà Bình, thị xã Ayunpa) lựa chọn sản phẩm rượu yến sào Lạc Tiên để tham gia hội thi. Đây cũng là sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Chị Phượng giới thiệu sản phẩm rượu yến sào Lạc Tiên cho khách hàng

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng, đại diện của cơ sở cho hay: "Hiện chúng tôi đang có 2 nhà nuôi yến tại thị xã Ayunpa. Tổ yến sau khi thu hoạch sẽ được tinh chế cho ra yến sào nguyên chất và đem đi ngâm với mật ong rừng, rượu nếp gia truyền của gia đình và một số cây thuốc nam để cho ra sản phẩm rượu yến sào. Sản phẩm này có nhiều công dụng tốt như giúp ngủ ngon giấc, bổ thận tráng dương, chống suy nhược cơ thể, bồi bổ khí huyết, bổ não và tăng cường trí nhớ…Đồng thời, sản phẩm đã được quảng bá, giới thiệu tại nhiều hội chợ thương mại trên toàn quốc và được khách hàng đánh giá cao".

Mang 4 sản phẩm gồm chanh dây, quýt đường, yến sào và chả lụa đến tham gia hội thi năm nay, ông Trương Quốc Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê cho hay, đây đều là những sản phẩm do hội viên nông dân trồng, chăm sóc và chế biến theo tiêu chuẩn VIETGAP và có nguồn gốc xuất xứ, rõ ràng. Theo ông Thắng, hiện nay đầu ra của các sản phẩm này gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, ngoài việc đặt mục tiêu đạt giải cao trong hội thi năm nay thì Hội Nông dân thị xã An Khê cũng mong muốn quảng bá sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng để tiêu thụ sản phẩm giúp bà con nông dân.

Các sản phẩm của Hội Nông dân thị xã An Khê tham dự Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Gia Lai

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Nhuần, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khẳng định, hội thi năm nay nhằm tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và động viên, khích lệ tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nông dân trong quá trình sản xuất.

Theo ông Nhuần, qua đánh giá, các sản phẩm tham gia hội thi đều đạt chất lượng cao. Điều đó thể hiện rằng, người nông dân ngày càng chú trọng đến việc trồng, chăm sóc và chế biến nông sản theo hướng sạch, an toàn. Bên cạnh đó, bà con cũng đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào trong sản xuất để cho ra những sản phẩm đạt chất lượng.