Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung trong lần kiểm tra gần đây nhất

Tối 2/12, bên lề cuộc họp báo Chính phủ, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi với báo chí xung quanh vụ án ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Tướng Tô Ân Xô nhắc lại nội dung như ông đã từng trao đổi, đó là cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan đến 3 vụ án.

Ông Nguyễn Đức Chung khi còn công tác (ảnh IT).

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Đến nay vụ án đã sang giai đoạn truy tố và đến ngày 11/12, sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này.

Đối với 2 vụ án còn lại mà ông Chung được xác định có liên quan là vụ Nhật Cường và vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại thành phố Hà Nội, theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, hiện cơ quan điều tra vẫn đang thu thập điều tra thông tin, chứng cứ để xác định rõ xem cựu Chủ tịch Hà Nội liên quan đến mức nào. "Có thể rất đơn giản là liên quan trách nhiệm người đứng đầu hay đưa ra quyết định không phù hợp hoặc tạo điều kiện cho những việc không được phép...

Ở đây, mới xác định, ông Chung có liên quan còn liên quan đến mức nào thì phải điều tra, xác định", Chánh Văn phòng Bộ Công an nói.

Về tình hình sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay, qua thông tin của lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra, trong lần kiểm tra sức khoẻ mới đây nhất tại một bệnh viện của Hà Nội, sức khoẻ của ông Chung "bình thường, không có vấn đề gì đặc biệt hay các bệnh nghiêm trọng".

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm, hiện ông Chung vẫn sử dụng các loại thuốc do bác sĩ kê đơn và gia đình chuyển vào.

"Ông Nguyễn Đức Chung vẫn sử dụng thuốc bình thường theo quy định còn các điều kiện chăm sóc đặc biệt khác không có", tướng Xô nói thêm.

Đối với tiền sử bệnh ung thư của ông Chung, tướng Xô nói, vấn đề này đã được xác định từ trước và sau khi đi chữa, bệnh không phát triển nữa.