Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trao quyết định thăng cấp bậc hàm với cán bộ Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Chánh Văn phòng Bộ về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024. Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì buổi Lễ.

Tại Lễ công bố, lãnh đạo Văn phòng Bộ đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm năm 2024 đối với các cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ Công an.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ trao các quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá. Ảnh: Bộ Công an.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá tại Lễ công bố. Ảnh: Bộ Công an.

Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy tại Lễ công bố. Ảnh: Bộ Công an.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2024. Chánh Văn phòng Bộ nhấn mạnh, có được vinh dự ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của mỗi cán bộ, chiến sĩ; là sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ. Đây là sự ghi nhận của ngành Công an đối với những nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu và kết quả công tác của các đồng chí đạt được trong niên hạn, đồng thời khăng định sự trưởng thành của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trong Văn phòng Bộ.

Giao nhiệm vụ cho các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2024, Chánh Văn phòng Bộ đề nghị các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương đợt này cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Văn phòng Bộ, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, phát huy năng lực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công việc xứng đáng với cấp bậc hàm và mức lương được hưởng; cùng đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.