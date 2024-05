Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an nhận Huy hiệu cao quý của Đảng

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến dự buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các lãnh đạo của Bộ Công an.

Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Bùi Văn Nam. Ảnh Bộ Công an

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 1242-QĐ/ĐUCA ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an đã nêu rõ: Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam là sự kiện rất có ý nghĩa, thể hiện sự ghi nhận của Đảng về những đóng góp của Thượng tướng Bùi Văn Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trao Giấy chứng nhận, gắn Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Bùi Văn Nam. Ảnh Bộ Công an

45 năm qua, kể từ khi vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã liên tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến hết sức lực, trí tuệ phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần ý chí của người cộng sản, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo, góp phần quan trọng vào thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân.