Ngày 16/8, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng - giữ chức ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc được bầu vào Ban Bí thư. Ảnh: Bộ Công an

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964; quê quán tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật. Ông trải qua nhiều năm công tác trong ngành Công an.

Từ 2009 - 2011, ông là Trưởng Công an huyện Thanh Trì, rồi Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an thành phố Hà Nội. Đến năm 2012, ông làm Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, đến tháng 3/2013, ông giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Tháng 1/2014, ông giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Đến tháng 11/2016, ông làm Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an). Năm 2017, ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Tháng 8/2018, ông làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an). Đến tháng 8/2019, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1/2021, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến tháng 12/2023, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an đến tháng 6/2024, rồi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 3/6/2024, Bộ Chính trị điều động, phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.