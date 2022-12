Chào dấu mốc 30, Ngân hàng Bản Việt khẳng định mình khi đón nhận nhiều giải thưởng uy tín

Theo đó, với sự nỗ lực không ngừng trong hoạt động chuyển đổi số của mình những năm gần đây, Ngân hàng Bản Việt đã được ghi nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín. Cụ thể, Ngân hàng vinh dự đón nhận 5 giải thưởng: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất (do Global Banking & Finance Review bình chọn), Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất (do tạp chí The Global Economics trao tặng), Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam (do Asia Banking & Finance - Retail Banking Awards trao tặng ), Ngân hàng số sáng tạo nhất (do Global Business Outlook trao tặng), Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất (do tạp chí FinanceAsia Country Awards bình chọn),



Bằng việc được ghi nhận và trao tặng các giải thưởng này, Ngân hàng Bản Việt đã khẳng định vững vàng vị trí của mình trên thị trường trong công cuộc chuyển đổi số, mang đến thêm nhiều trải nghiệm và tiện ích thuận tiện cho khách hàng.

Về Ngân hàng Bản Việt: Ngân hàng Bản Việt được thành lập 1992, trải qua 30 năm phát triển, ngân hàng Bản Việt đã và đang tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường tài chính và mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông. Với định hướng "tăng trưởng - bền vững - chất lượng", dựa trên nền tảng đã xây dựng được, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành "ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ" trong giai đoạn chiến lược 2021-2023 của mình. Đặc biệt, Ngân hàng Bản Việt cũng hướng đến trở thành một trong các ngân hàng có sự chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả. Trong năm 2022, Ngân hàng vinh dự đón nhận 4 giải thưởng quốc tế: Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất (FinanceAsia Country Awards), Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất (Global Banking & Finance), Ngân hàng số có nhiều cải tiến nhất (Business Outlook Media) và Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam (Asia Banking & Finance Retail Banking Awards), cùng hàng loạt các giải thưởng uy tín trong nước.



Ông Ngô Quang Trung - Tổng Giám Đốc cũng đã từng chia sẻ khi đặt mục tiêu phát triển ngân hàng số - một trong những hoạt động trọng điểm trong chiến lược kinh doanh của Bản Việt: "Song song ngân hàng truyền thống, Bản Việt tiếp tục khai thác yếu tố linh hoạt để đưa ngân hàng số phát triển, tạo dựng vị thế Bản Việt trở thành ngân hàng số có chỉ số sinh lời tốt và là một trong các ngân hàng mang đến trải nghiệm tốt nhất." Với việc kiên định bám theo mục tiêu này, ngân hàng Bản Việt luôn thuộc nhóm các ngân hàng tiên phong đưa các tiện ích mới đến với người dùng trên ngân hàng số: mở tài khoản eKYC, mở thẻ tín dụng/thẻ thanh toán online, chuyển tiền bằng VietQR/số điện thoại, thanh toán khoản vay/học phí, mua bảo hiểm sức khỏe,…Bên cạnh đó, hoạt động chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh từ bên trong để gia tăng hiệu quả chi phí và vận hành. Việc hợp tác chặt chẽ với các công ty fintech để xây dựng các dịch vụ tài chính sâu hơn trong hoạt động cho vay, sản phẩm tiết kiệm.... khi các platform số mở rộng cách tiếp cận khách hàng và phân phối sản phẩm vượt trội so với con đường truyền thống, cũng là một hướng đi của Bản Việt.

Minh chứng cho việc này, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch của năm sau đều tăng gấp đôi, gấp 3 lần so với năm trước. Cụ thể 9 tháng đầu năm 2022, số lượng giao dịch & giá trị giao dịch trên kênh ngân hàng số tăng lần lượt 4 lần, 3 lần so với cùng kỳ, riêng khách hàng mới trên kênh số tăng mạnh gấp 2,5 lần.

Một vinh dự nữa mà Bản Việt vừa được đón nhận, đó là việc được Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam trao tặng giải thưởng "Dẫn đầu tăng trưởng giao dịch về chi tiêu thanh toán thẻ Napas", với giá trị giao dịch tăng 169% so với năm 2021. Đây là giải thưởng dành cho tổ chức thành viên dẫn đầu về tăng trưởng giao dịch chi tiêu thanh toán thẻ Napas (tại các đơn vị chấp nhận thẻ online và offline qua kênh POS và Ecommerce chiều phát hành thẻ). Bằng việc được ghi nhận này, Ngân hàng Bản Việt đã cho thấy những đóng góp của mình cho hệ thống và mạng lưới thanh toán chung của quốc gia, thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước. Theo số liệu ghi nhận đến tháng 10/2022, tổng số lượng thẻ Napas phát hành và tổng số lượng giao dịch qua thẻ Napas của Bản Việt đều tăng lần lượt gấp đôi so với cùng kỳ 2021.

Ống Ngô Minh Sang - GĐ Khối KHCN Bản Việt (bên trái) đón nhận giải thưởng từ đại diện NAPAS

"Việc đón nhận các giải thưởng lớn ngay trong dịp kỷ niệm 30 năm lần này là vinh dự và động lực to lớn để Bản Việt tiếp tục hoàn thiện và phát triển hơn nữa hoạt động chuyển đổi số của mình theo hướng linh hoạt và hiệu quả, mang đến nhiều trải nghiệm cho khách hàng, tự tin bước vào tuổi 30 - Vững bước tương lai" - Ông Ngô Quang Trung chia sẻ thêm.