Chặt củi một mình, cô gái trẻ bị nghi phạm 57 tuổi giở trò đồi bại

Thông tin trên Báo Nghệ An: Ngày 15/9, Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Hồng Sơn (SN 1963, trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, ngày 30/8/2020, Công an huyện Tân Kỳ nhận được đơn trình báo của chị P.T.G (SN 2001), trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ với nội dung: Vào ngày 27/8/2020, chị G đang chặt củi một mình thì bị ông Đậu Hồng Sơn thực hiện hành vi hiếp dâm.

Do lo sợ dư luận chê cười nên ngay thời điểm vừa xảy ra sự việc, chị G không nói cho ai biết sự việc. Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ lại cùng với sự động viên từ gia đình, ngày 30/8/2020, chị G đã làm đơn trình báo Công an huyện Tân Kỳ tố cáo hành vi phạm tội hiếp dâm của Đậu Hồng Sơn.

Đối tượng Đậu Hồng Sơn. Nguồn: Báo Nghệ An

Theo CAND: Ngay sau khi nhận được tố giác của chị P.T.G, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin vụ việc trên, thu thập mẫu vật trưng cầu Trung tâm pháp y, đồng thời triệu tập làm việc với đối tượng Đậu Hồng Sơn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu Đậu Hồng Sơn khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị P.T.G.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.