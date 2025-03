Chất lạ không có trong nhãn kẹo rau củ Kera của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs có nguy hại không?

Liên quan về kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, chiều 20/3, thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 20/3 cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.



"Các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn", thông tin từ Cục An toàn thực phẩm cho biết.

Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs quảng cáo kẹo rau củ Kera. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng phát hiện sản phẩm kẹo rau củ Kera có chứa sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề trên, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, Sorbitol là chất phụ gia tạo ngọt thường được sử dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung và dược phẩm, để giúp sản phẩm có vị ngọt, tạo cảm giác dễ sử dụng.

"Sorbitol được dùng trong y học để làm thuốc nhuận tràng với mục đích điều trị triệu chứng táo bón và xếp vào nhóm thuốc nhuận tràng thẩm thấu. Ngoài ra, đây còn là hợp chất dùng để giữ độ ẩm, tạo kết cấu và tăng vị ngọt cho sản phẩm đồng thời hỗ trợ sức khỏe răng miệng và hệ tiêu hóa. Đây là chất phụ gia tạo vị ngọt vô hại, không năng lượng, không gây béo và là chất vô lợi. Mà đối với thực phẩm thì thường yêu cầu các chất có lợi mới nên khuyến cáo sử dụng. Chính vì thế, sorbitol thường không khuyến khích được sử dụng trong thực phẩm", PGS Thịnh nhấn mạnh.

PGS Thịnh thông tin thêm, để bổ sung chất xơ vào cơ thể có rất nhiều cách. Đầu tiên chất xơ có từ rau, củ quả. Theo khuyến cáo trung bình mỗi người mỗi ngày cần ăn khoảng 300 gram rau xanh và 100 gram trái cây. Đối với người không ăn được rau, có thể bổ sung chất cơ bằng quả, hoặc gần gũi nhất là ăn cơm cũng có thể giúp cơ thể bổ sung chất xơ cho cơ thể, thay vì bổ sung thực phẩm chức năng không cần thiết.

Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan hàm lượng chất xơ trong thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies (kẹo rau củ Kera), Cục An toàn thực phẩm trong thông tin mới nhất vẫn chưa công bố về chênh lệch hàm lượng chất xơ ghi trên nhãn và thực tế trong thành phần kẹo.

Kẹo rau củ Kera là sản phẩm do Công ty Cổ phần Asia Life sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group). Công ty này do Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và một số thành viên thành lập tháng 11/2024.

Tổng giám đốc CER Group cho biết đã bán hơn 100.000 sản phẩm kẹo rau củ Kera, nguyên liệu được thu mua từ các vùng ở Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Thuận, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và 100% sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Asia Life. Mỗi lọ có giá từ 150.000-168.000 đồng.

Trước đó, ngày 6/3, Cục An toàn thực phẩm có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt kinh doanh sản phẩm này tại TPHCM, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera tại Công ty Cổ phần Asia Life.

Các đoàn của 2 sở này đã kiểm tra các cơ sở nêu trên và lấy mẫu sản phẩm gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm.

Sau lùm xùm, Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong xã hội tham gia quảng cáo cho sản phẩm này, đã lên tiếng xin lỗi chính thức. Công ty này đã hướng dẫn thủ tục để khách hàng muốn trả hàng hoàn tiền.

Theo quy định, đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, nội dung quảng cáo bắt buộc phải đăng ký với cơ quan chức năng và được cấp phép. Điều này có nghĩa trước khi quảng cáo, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo với Cục An toàn thực phẩm và chỉ được quảng cáo theo nội dung đã được xác nhận.

Riêng với thực phẩm bổ sung, phân cấp quản lý thuộc về địa phương. Đơn vị sản xuất sản phẩm tự công bố, tự chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo và đảm bảo đúng quy định theo Luật Quảng cáo, Luật An toàn thực phẩm.