Bộ Y tế công bố kết quả kiểm nghiệm viên Kẹo rau củ Kera

Chiều 20/3, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết, kết quả kiểm nghiệm Kẹo rau củ Kera của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không ghi trên nhãn sản phẩm theo qui định.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 19/3/2025, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm ban đầu về thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (Kẹo rau củ Kera), theo đó các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia kiểm nghiệm thêm 1 số chất và chỉ tiêu an toàn.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia báo cáo Cục An toàn thực phẩm thì các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Sản phẩm Kẹo rau củ Kera do Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) trụ sở ở TPHCM, do Hằng "Du Mục", Quang Linh Vlogs và một số thành viên sáng lập. Ảnh quảng cáo của viên kẹo rau củ Kera trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không ghi trên nhãn sản phẩm theo qui định.

Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Sở Y tế Đăk Lăk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng qui định của pháp luật.

Tại cuộc gặp báo chí chiều 14/3, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đều xin lỗi người dùng. "Tôi xin lỗi khách hàng vì sơ suất trong công việc, truyền đạt sai thuật ngữ thông tin sản phẩm. Kẹo Kera chủ yếu bổ sung dinh dưỡng từ rau xanh, thành phần chính là từ rau", Quang Linh nói, song không đề cập đến hàm lượng chất xơ thế nào.

Anh cũng khẳng định "sản phẩm không thay thế được rau mà chỉ bổ sung dinh dưỡng".

Hằng Du Mục nói thêm "đây là sản phẩm bổ sung, không phải thực phẩm chức năng, trước khi đưa ra thị trường đã kiểm tra thành phần".

Cô tự nhận "bản thân còn non trẻ, ít kinh nghiệm" nên trong quá trình chia sẻ, phát ngôn "hơi thái quá" khiến mọi người hiểu lầm.

Khi được hỏi về việc có thể bị xử phạt vì quảng cáo sai sự thật, cả hai cho biết, sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, nếu sai sẵn sàng chấp hành theo quy định pháp luật.

Ồn ào quảng cáo "lố" kẹo rau củ Kera diễn ra gần một tháng qua. Đây là sản phẩm được giới thiệu do Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) trụ sở ở TPHCM, do Hằng "Du Mục", Quang Linh Vlogs và một số thành viên sáng lập.

Quang Linh Vlogs đã gây phản ứng mạnh mẽ khi quảng cáo "một viên kẹo tương đương đĩa rau muống".

Chia sẻ với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định, 1 đĩa rau muống luộc khoảng 200-300g sẽ có khoảng 4-6g chất xơ. Nói 1 viên kẹo trọng lượng chỉ 3.2g mà có chất xơ bằng 1 đĩa rau muộng chắc chắn không chính xác.

