Chất sống Nhật Bản với những trải nghiệm chưa từng có tại The Miyabi

Kiệt tác không gian sống độc bản phong cách Nhật

Thước đo của sự giàu sang giờ đây không chỉ định nghĩa bằng những chuyến du lịch siêu sang, những bữa tiệc hảo hạng hay những món đồ xa hoa, đắt đỏ… mà là trải nghiệm sống độc nhất, đặc quyền riêng tư, xứng tầm vị thế. Đây cũng là chuẩn mực mới mà giới tinh hoa ngày nay tìm kiếm và khát khao hướng tới.

Thấu hiểu rất rõ khẩu vị đó, Vinhomes đã cho ra đời The Miyabi - phân khu khép kín (compound) hiếm hoi tại Vinhomes Royal Island. Được "thổi hồn" bởi kiến trúc sư lừng danh thế giới Kengo Kuma và đội ngũ cộng sự KKAA, chất sống Nhật được thăng hoa trong concept chưa từng có trên thị trường. Cùng với những tiện ích xa hoa, độc đáo, The Miyabi tựa như một "kiệt tác không gian sống" riêng tư, an bình, chuẩn phong cách "xa xỉ thầm lặng" mà giới thượng lưu thường theo đuổi.

Để làm được điều đó, KTS Kengo Kuma và đội ngũ cộng sự từng nhiều lần đến đảo Vũ Yên tìm hiểu, nghiên cứu để làm sao thể hiện được cái hồn của thiên nhiên bản địa trong mỗi chi tiết của dự án. "Vườn Nhật trước mặt, biển mặn sau nhà" chính là ý tưởng thiết kế độc nhất mà vị KTS bậc thầy dành riêng cho The Miyabi. Theo đánh giá của giới chuyên gia, những tiện ích đặc quyền dành cho cư dân này là sự độc bản, khó dự án nào có thể sao chép được.

Phân khu đóng The Miyabi được ví như một kiệt tác không gian sống độc bản phong cách Nhật.

Kiệt tác The Miyabi được Kuma xây dựng với không gian tận hưởng đa chiều, kết nối liền mạch. Nhằm tái hiện trải nghiệm nghỉ dưỡng xứ sở Phù Tang, các căn biệt thự được đặt trong không gian ẩn mình giữa cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ. Từng khu vườn Nhật như Zenpark, Ikigai được quy hoạch trước mỗi căn nhà cùng hệ thống tiểu cảnh cây cỏ, hoa, lá, đá, sỏi, nước… đều được sắp đặt chỉn chu theo quy luật phong thủy khắt khe, nhằm tái hiện bức tranh thiên nhiên tao nhã, thuần khiết. Vườn Nhật trước nhà còn mang trọn ý nghĩa thịnh vượng, tràn đầy năng lượng tích cực đến với từng chủ nhân.

Đặc biệt yêu thích địa thế đảo giữa phố của Vũ Yên, "xiêu lòng" trước cảnh quan sông nước căng đầy sức sống, vị kiến trúc sư tài ba đã đột phá trải nghiệm độc bản bằng việc đưa bãi tắm nước biển riêng vào từng căn biệt thự. Chỉ vài bước chân, chủ nhân đã có thể ngâm mình trong làn nước biển xanh trong ngay sau thềm nhà. Mỗi sớm mai trong trẻo hay chiều hoàng hôn rực rỡ, chủ nhân cùng người thân yêu có thể gác lại những bận rộn để hoàn toàn tận hưởng cuộc sống xa xỉ giữa sự bình yên của thiên nhiên nguyên bản. Đó là những trải nghiệm đắt giá, đậm đà chất Nhật, giàu cảm xúc biển xanh mà giới tinh hoa mơ ước được sở hữu.

"Các sản phẩm có bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà - điều mà trước đây chỉ có ở các khu nghỉ dưỡng cao cấp là một điểm nhấn vô cùng ấn tượng và sẽ mang đến trải nghiệm sống chất lượng cao cho cư dân tương lai", ông Lưu Trung Quân, CEO Nhà Today, người có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, đánh giá. li

Nối dài trải nghiệm sống thượng lưu

Bên cạnh trải nghiệm đắt giá trong từng ngôi nhà cùng chất sống riêng tư tuyệt đối mà The Miyabi đem lại, những chủ nhân tinh hoa tại đây còn thừa hưởng trọn vẹn những tiện ích thượng lưu đẳng cấp thế giới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam của Thành phố Đảo Hoàng Gia.

Những tiện ích đẳng cấp tại Vinhomes Royal Island hứa hẹn viết tiếp trải nghiệm sống thượng lưu dành cho chủ nhân The Miyabi.

Đó là Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia - nơi chỉ duy nhất cư dân và con em được đào tạo chuyên nghiệp và trải nghiệm môn cưỡi ngựa quý tộc đẳng cấp thế giới. Học viện sở hữu cơ sở vật chất hiện đại với 300 chuồng chăm sóc ngựa, bệnh viện thú y cao cấp, các khu vực tập luyện đạt tiêu chuẩn quốc tế, khu cưỡi ngựa địa hình băng đồng, sân đa năng biểu diễn ngựa rộng gần 1 ha cùng đồi cỏ khán đài trên cao. Nơi đây quy tụ những giống ngựa thuần chủng, quý hiếm và đắt đỏ được tuyển chọn kỹ lưỡng, sẽ là những "chiến mã" đồng hành cùng cư dân The Miyabi trong hành trình trải nghiệm thú chơi quý tộc.

Ngay kề cận phân khu còn có Sân golf 36 hố đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á do IMG Worldwide thiết kế. Đặc biệt, những cư dân bận rộn có thể thỏa mãn đam mê bất kể ngày đêm nhờ hệ thống đèn chiếu sáng tại 27 hố. Cùng với đó là Bến du thuyền sang trọng với hơn 300 bến đỗ dành cho du thuyền các loại - nơi khởi đầu của những chuyến du ngoạn, những bữa tiệc đẳng cấp trên sông nước.

Theo ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vietstarland, những tiện ích thượng lưu nói trên là chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Chất sống tại đây là niềm khát khao của nhiều người. Thậm chí, Vinhomes Royal Island còn được gọi là "đảo tỷ phú" mới tại Việt Nam và được dự đoán sẽ là điểm đến của giới nhà giàu, cộng đồng chuyên gia cao cấp quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… và cộng đồng Việt kiều đông đảo.

Trải nghiệm sống nghỉ dưỡng phong cách Nhật Bản sang trọng mà riêng tư kết hợp cùng hệ tiện ích đặc quyền sánh tầm những "thủ phủ người giàu" hàng đầu thế giới được kỳ vọng sẽ đưa The Miyabi trở thành nơi đáng sống bậc nhất dành cho các chủ nhân tinh hoa.