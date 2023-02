ChatGPT bị sập diện rộng: Những phản ứng dở khóc dở cười của người dùng trên mạng xã hội

Theo đó, có nhiều tài khoản người sử dụng OpenAI cho biết, họ không thể truy cập vào ChatGPT trong suốt buổi chiều ngày 21/2, với thông báo họ được nhận là "ChatGPT is at capacity right now" (ChatGPT đang hoạt động hết công suất).

ChatGPT là một chatbot do OpenAI ra mắt vào tháng 11 năm 2022. Nó được xây dựng dựa trên dòng mô hình ngôn ngữ lớn GPT-3.5 của OpenAI, và được tinh chỉnh bằng cả kỹ thuật học có công nghệ giám sát và học máy tăng cường. Vào giai đoạn đầu, người dùng thi thoảng cũng gặp thông báo kiểu thế này do lượng truy cập cao khiến máy chủ quá tải. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sự cố diễn này ra trên diện rộng, trong thời gian dài và ở các sản phẩm khác của OpenAI.

Không chỉ có ở bản miễn phí, người dùng bản trả phí như ChatGPT Plus cũng gặp sự cố tương tự. Điều này dẫn đến sự hỗn loạn giữa những người dùng. Nói một cách đơn giản, lỗi này có nghĩa là máy chủ đang quá tải để xử lý yêu cầu của bạn vào lúc này.

Lỗi "ChatGPT is at capacity right now" xảy ra khi hệ thống của công cụ bị quá tải và không thể tiếp nhận, xử lý thêm thông tin mà người dùng nhập vào. Ảnh: @AFP.

Nhìn chung, hệ thống OpenAI đã bị gián đoạn trong vài giờ đồng hồ trong ngày 21/2, ảnh hưởng tới các sản phẩm ngoài ChatGPT, còn có Playground hay DALL•E với thông báo: "Công cụ bạn yêu cầu không tồn tại hoặc đã xảy ra sự cố khi xử lý yêu cầu", trang Playground hiển thị thông báo.

Vào thời điểm sau khi xuất hiện sự cố, phía công ty OpenAI xác nhận hệ thống đang bị gián đoạn với toàn bộ các sản phẩm. Ngay trên trang theo dõi tình trạng hoạt động của OpenAI, ba sản phẩm chính của công ty gồm Playground, ChatGPT và DALL•E đều trong trạng thái màu đỏ.

Cho đến 20 giờ ngày 21/2, phía công ty thông báo sự cố đã được khắc phục, riêng trang của DALL•E vẫn còn gặp một số vấn đề.

Điều đáng nói là chatbot AI này mới được ra mắt cách đây hơn 2 tháng, nó đã tạo ra một phép màu đối với nhiều người, thế nên mạng xã hội tràn ngập phản ứng ngay khi sự cố ChatGPT diện rộng này xuất hiện. Vào thời điểm đó, một số người dùng nói rằng, họ không thể sống thiếu ChatGPT. Cũng có nhiều người phàn nàn rằng họ đã sử dụng gói trả phí nhưng trang web vẫn ngừng hoạt động. Chỉ cần đọc những phản ứng này cũng đủ biết mọi người đang dở khóc dở cười như thế nào trước ChatGPT khi nó ngừng hoạt động.

Khi Chat GPT ngừng hoạt động, một người dùng đã viết trên Twitter rằng, anh ấy hụt hẫng vì đã quen với việc chạy Chat GPT, bởi hơn 50% tìm kiếm của anh ấy bằng công cụ này. Đồng thời, một người dùng khác đã viết rằng, anh ấy đang đau khổ vì không có Chat GPT và công việc của anh ấy đã bị dừng lại.

ChatGPT bị sập diện rộng và những phản ứng dở khóc dở cười của người dùng trên mạng xã hội. Ảnh: @AFP.

"Cảm giác như tôi không thể truy cập Internet nếu không có ChatGPT. Tôi đã có thói quen sử dụng nó. Hơn 50% tìm kiếm của tôi là từ ChatGPT", tài khoản AYON_SSP (@AyonSsp) viết.

"ChatGPT không hoạt động. Thậm chí bản Pro cũng không làm việc. Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với tôi, bạn có biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không @OpenAI không ? ChatGPT?, tài khoản Pablo Markaide (@pmarkaide).

"@ChatGPT: Tôi đang trả tiền cho tư cách thành viên Plus của bạn và tôi không muốn thấy thông báo 'hết công suất' và vẫn không thể đăng nhập. Bởi tôi có việc phải làm!, người dùng David (@mresponsively) chia sẻ trên Twitter.

"Hầu hết công cụ AI đang tạm dừng ngày hôm nay. Này các người dùng cao cấp ChatGPT, công cụ này có hoạt động không", Janet Machuka (@janetmachuka_) chia sẻ.

"Tại sao tôi không thể đăng nhập mặc dù tôi đã đăng ký Chatgpt Plus", Ucit (@PBJayaKencana) hụt hẫng chia sẻ.

OpenAT lưu trữ ChatGPT. Bất cứ khi nào một thông báo chẳng hạn như "ChatGPT đang hoạt động hết công suất", được hiển thị trên chat.openai.com, về cơ bản, điều đó có nghĩa là số lượng khách truy cập tại thời điểm đó rất cao, vượt quá khả năng đáp ứng của trang web. Nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là tài nguyên của trang web đang tạm thời từ chối yêu cầu của bạn, do lượng lưu lượng truy cập cao mà máy chủ của họ đang nhận.

Vậy làm thế nào để sửa lỗi ChatGPT đang hoạt động hết công suất?

Trước nhất, khi có lỗi "ChatGPT đang hoạt động hết công suất", bạn không thể làm gì khác ngoài việc kiên nhẫn và thử vận may của mình. Như trong nhiều trường hợp, sự kiên nhẫn chứng tỏ giá trị của nó. Vì vậy, nếu bạn có thời gian, hãy đợi một chút. Như đã đề cập ở trên, lưu lượng truy cập là một trong những nguyên nhân chính gây ra lỗi trên. Bạn nên đợi từ 15 đến 30 phút nếu vẫn nhận được thông báo lỗi tương tự. Trong khoảng thời gian này, vấn đề có lẽ sẽ được khắc phục, còn không phải chờ thông tin chính thức từ công ty.

Tuy nhiên, ngoài cách trên thì đây là một số mẹo khác có thể hữu ích để tăng cơ hội truy cập ChatGPT của bạn.

• Làm mới trang vì nó kích hoạt yêu cầu mới cho trang từ trình duyệt đến máy chủ.

• Đăng nhập lại vào tài khoản ChatGPT của bạn.

• Sử dụng VPN: Truy cập OpenAI ChatGPT từ trình duyệt Android hoặc iOS của bạn. Sử dụng nó từ điện thoại di động của bạn sẽ giúp bạn thiết lập mạng riêng ảo hoặc VPN và ẩn vị trí của bạn.

• Sử dụng ChatGPT ở chế độ Ẩn danh.

• Thử tài khoản OpenAI thứ hai.

• Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt của bạn.

• Tránh sử dụng ChatGPT trong giờ cao điểm để tránh nhận được thông báo lỗi "ChatGPT đang hoạt động hết công suất".

• Đăng ký ChatGPT premium như đăng ký ChatGPT Professional hoặc ChatGPT Plus vì trong trường hợp hết công suất, người trả phí có thể được sử dụng dịch vụ ưu tiên sớm hơn, nhanh hơn so với người dùng miễn phí.

• Kiểm tra trạng thái máy chủ ChatGPT.

• Sử dụng giải pháp thay thế ChatGPT. Trong khi chờ đợi các máy chủ đang được khôi phục, bạn có thể sử dụng các lựa chọn thay thế khác của Chat GPT có sẵn như Replika, YouChat, Character AI, v.v.