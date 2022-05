Loài "giặc" nhảy giỏi đang dạng con non bu kín cỏ dại, ngành chức năng Cao Bằng khuyến cáo nông dân làm 4 việc

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại mộ số huyện (Nguyên Bình, Hòa An, Hà Quảng, Thạch An và TP Cao Bằng) phát sinh châu chấu tre non mới nở, chưa có cánh, tập trung thành đàn co cụm gây hại chủ yếu trên cây cỏ dại ven bờ sông suối