Cháu gái ông Trump tiết lộ sơ đồ lợi dụng tiền thuế của chú mình

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các nguồn tin, trong cuốn sách sẽ phát hành ngày 11/8 có nhan đề “Quá nhiều và không bao giờ đủ” (Too Much And Never Enough), tác giả là bà Mary 55 tuổi sẽ kể về những trường hợp “gây sốc và bất nhã” trong cuộc đời ông Trump.



Ngoài ra, bà còn kể bản thân mình đóng vai trò quyết định như thế nào trong cuộc điều tra của tờ New York Times, đưa đến kết luận rằng vị nguyên thủ quốc gia này thông qua sơ đồ thuế đã tư lợi được hơn 400 triệu đô la từ việc tính lại theo thời giá hiện tại những khoản thuế kinh doanh bất động sản khi xưa của cha ông là Fred Trump.

Người cháu gái của Tổng thống Mỹ là nguồn cung cấp thông tin chính cho cuộc điều tra đoạt giải báo chí Pulitzer, khi cung cấp cho báo tờ khai thuế của ông nội và những hồ sơ tài chính bí mật khác của gia đình. Cuốn sách cũng sẽ bao gồm cuộc trò chuyện của Mary với ông Trump và chị gái của ông là bà Maryanne Trump Barry, thẩm phán liên bang đã nghỉ hưu. Cổng thông tin lưu ý rằng bà chị sẽ tiết lộ những “ý nghĩ luôn giữ kín trong lòng” và chỉ trích em trai mình.

Cũng trong cuốn sách, người chú Donald và ông nội Fred Trump bị đổ lỗi liên quan đến cái chết của cha Mary, người đã qua đời sau một cơn đau tim. Theo ý kiến của Mary, người cha mắc chứng nghiện rượu của bà đã không được quan tâm đúng mức.

Trước đó, tờ báo The Washington Post đã đăng trích đoạn từ cuốn sách của Mary Trump kể rằng đệ nhất phu nhân của Mỹ, bà Melania Trump, sau chiến thắng của chồng - ông Donald Trump - trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, đã đòi lập một bản hợp đồng hôn nhân mới. Cần lưu ý rằng đệ nhất phu nhân Mỹ đòi đưa vào bản thỏa thuận hôn nhân mới cập nhật đó điều khoản mở rộng trách nhiệm của người người chồng liên quan đến việc hỗ trợ cho con trai chung của họ là Barron. Ngoài ra, những thay đổi trong thỏa thuận hôn nhân nói trên cũng bị ảnh hưởng từ những tin tức nói rằng ông Trump có khả năng ngoại tình.