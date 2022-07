Theo iFeng, tối 14/7, Jewell Music đưa ra thông báo album nhạc số mới nhất "The Greatest Work" của Châu Kiệt Luân đã được tung ra trên nền tảng âm nhạc này trước thời hạn. Tính đến 17h ngày 15/7, tổng doanh số album này trên 4 nền tảng âm nhạc lớn nhất Trung Quốc đã vượt quá con số 5 triệu. Album mới của Châu Kiệt Luân có giá 30 NDT, có thể thấy doanh thu đã vượt quá 150 triệu NDT (tương đương 500 tỷ đồng) trong ngày đầu tiên ra mắt.

Đối với những album được mong đợi như thế này, các nền tảng âm nhạc trực tuyến cũng có nhiều cách để người nghe thưởng thức khác nhau.

Châu Kiệt Luân thu về 500 tỷ đồng trong ngày đầu tiên ra mắt album mới. (Ảnh: IT)

Trên nền tảng âm nhạc QQ, với sự ra mắt của album nhạc số "The Greatest Work" vào tối ngày hôm qua, "Jay Chou Music Space" đã chính thức khai mạc. Người hâm mộ đã mua album có thể thưởng thức nghệ thuật đa dạng trong cabin ảo và tương tác với nhân vật ảo của Châu Kiệt Luân. Người nghe có thể đến chỗ cây đàn piano và chiếc ghế sofa tròn để chụp ảnh và tạo hình đại diện để có một không gian cá nhân độc quyền.

Trong Migu Music, một công ty con của China Mobile, người dùng mua album mới có thể mở khóa một loạt quyền lợi. Bao gồm nghe và tải xuống tất cả các bài hát có chất lượng âm thanh cao cấp 24bit và hiệu ứng âm thanh 3D chất lượng cao, tận hưởng trải nghiệm nghe nhập vai cấp độ phòng thu và hàng loạt những ưu đãi khác.

Kugou Music cũng đã mở ra một cách chơi mới. Kể từ khi ấn định thời gian ra mắt album mới vào ngày 5/7, Kugou Music đã chuẩn bị một kế hoạch đặc biệt cho một tour diễn đặc biệt và nhiều hoạt động tại chỗ dành cho đa số người hâm mộ.

Các nền tảng âm nhạc đang phát triển giá trị mới cho nội dung có bản quyền và đang cố gắng tạo ra một chuỗi sinh thái mới. Khi thị trường âm nhạc trực tuyến đã đến thời điểm suy thoái, làm thế nào để trở thành người độc nhất trong ngành cạnh tranh và giành được "những người hâm mộ trung thành" đã trở thành một bài toán mà mỗi nền tảng phải suy nghĩ.

Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, là ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan và có sức ảnh hưởng trên toàn châu Á. Anh có khả năng sáng tác, hát, nhảy và chơi nhiều nhạc cụ. Bên cạnh âm nhạc, Châu Kiệt Luân còn tham gia đóng phim. Nam ca sĩ được cho là người kiếm tiền nhiều nhất trong số những ngôi sao Hoa ngữ với hơn 330 triệu USD chỉ trong vòng 4 năm. Gần đây, anh cũng là nghệ sĩ lớn tuổi nhất góp mặt danh sách 10 ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc 2021.

Album mới của Châu Kiệt Luân với 12 bản nhạc, trong đó bao gồm một đoạn nhạc giới thiệu và sáu bài hát mới cùng năm ca khúc kinh điển nhất của Châu Kiệt Luân như “Won’t Cry”, “If You Don’t Love Me, It’s Fine”, “Mojito”, “Waiting For You”, “I Truly Believe”.

Được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Hoa" trong nhiều năm qua, album mới nhất của Châu Kiệt Luân, sau 6 năm vắng bóng, vô cùng được mong đợi và được xem là một trong những cột mốc lớn nhất của làng nhạc Hoa ngữ năm nay.