Châu Tinh Trì hé lộ thông tin về "Tuyệt đỉnh Kung Fu 2"

"Đây là tác phẩm võ thuật - hành động tuyệt nhất từng được sản xuất. Tôi ở đây và mong đợi vào màn ra mắt của Tuyệt đỉnh Kung Fu 2", nhà làm phim nổi danh James Gunn cho biết. Poster của bộ phim cũng được hé lộ bởi đạo diễn Wesley Chu.



Tuyệt đỉnh Kung Fu là bộ phim đình đám, được yêu thích ngay khi ra mắt vào năm 2004. Bộ phim nhanh chóng thu về 102 triệu USD trên thị trường quốc tế. Tính tới thời điểm hiện tại, nó vẫn là tác phẩm "cộm cán" nhất của ngôi sao hài kịch Châu Tinh Trì.

Poster chưa chính thức của bộ phim Tuyệt đỉnh Kung Fu 2. (Ảnh: Sina).

Một năm sau khi tác phẩm ra mắt, Châu Tinh Trì đã bày tỏ hi vọng sản xuất phần 2, nhưng cuối cùng mọi thứ không được như ý muốn. Bộ phim tiếp theo của ông là CJ7 ra mắt năm 2008, một phim hài khoa học viễn tưởng nói về hai cha con nhận nuôi một người ngoài hành tinh thân thiện và không được đón nhận nồng nhiệt như Tuyệt đỉnh Kung Fu. Vào năm 2013, Châu Tinh Trì làm đạo diễn cho Journey To The West: The Demon Strike Back, đồng thời ông cũng khẳng định Tuyệt Đỉnh Kung Fu 2 vẫn được lên kế hoạch, nhưng phải tạm dừng để ông tập trung vào những dự án khác.

Châu Tinh Trì tiếp tục tái xác nhận tin tức về phần tiếp theo trong lúc quảng bá cho bộ phim Tân Vua hài kịch năm 2019, nhưng rồi khán giả vẫn phải "mừng hụt".

Châu Tinh Trì sẽ không đóng vai chính trong Tuyệt đỉnh Kung Fu 2. (Ảnh trong phim).

Sau đó, Châu Tinh Trì có tiết lộ rằng, Tuyệt đỉnh Kung Fu 2 sẽ không phải là phần tiếp theo trực tiếp mà thay vào đó lấy bối cảnh thời hiện đại. Liên quan đến tin Châu Tinh Trì sẽ tái xuất màn ảnh, đóng chính trong tác phẩm, phía nam đạo diễn phủ nhận. Họ đồng thời cũng bác bỏ tin tức Tuyệt đỉnh Kung Fu 2 phát hành trong năm 2022.

Không ít người thất vọng Châu Tinh Trì sẽ không đóng vai chính trong phần tiếp theo, đặc biệt là sau một thời gian dài vắng bóng. Châu Tinh Trì cũng cho biết "rất nhiều nhân vật mới" và "rất nhiều diễn viên mới" sẽ góp mặt trong phim. Được biết, bộ phim sẽ xoay quanh nhân vật chính là nữ.