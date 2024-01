Chạy 450km, VinFast VF6 đầu tiên rao bán giá ngỡ ngàng

VinFast VF6 là sản phẩm mới nhất của hãng ô tô Việt Nam mới được bàn giao đến khách hàng cách đây không lâu. Mẫu xe này được đánh giá cao bởi thiết kế cơ bắp, nội thất rộng rãi và nhiều công nghệ phù hợp với nhiều khách hàng.

Đến nay, chiếc VinFast VF6 lướt đầu tiên đã lên sàn xe cũ nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng người dùng.

VinFast VF6 đầu tiên rao bán khi mới chạy 450km

Mới đây, trên mạng xã hội đã có chủ nhân VinFast VF6 đăng tải bài viết bán xe khi mới chạy 450km. Chiếc VinFast VF6 Plus mới nhận cách đây 2 tuần, nhưng do không còn nhu cầu nên chủ nhân đã rao bán.

VinFast VF6 được rao bán. Ảnh An Le.

Theo chia sẻ của chủ xe, tổng chi phí lăn bánh cho VinFast VF6 Plus là 850 triệu đồng, xe đã có bảo hiểm và nhiều phụ kiện khác. Mức giá mà chủ xe VinFast VF6 Plus mong muốn là 780 triệu đồng, tức lỗ 70 triệu đồng so với thời điểm lăn bánh mới dù mới trải nghiệm 450km.

Bên dưới bài đăng, rất nhiều ý kiến cho rằng đây là mức giá quá cao nên họ sẽ chọn xe mới. Đồng thời, có người trả giá chỉ 700 triệu đồng, đồng nghĩa VinFast VF6 sẽ lỗ 150 triệu đồng. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thống nhất được mức giá nên chiếc VinFast VF6 vẫn chưa tìm thấy chủ mới.

VinFast VF6 có gì đặc biệt?

Về tổng thể, VinFast VF6 sở hữu chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm), chiều dài cơ sở đạt mức 2.730mm. Những thông số trên cho thấy VF6 vượt trội hoàn toàn so với những đối thủ cùng phân khúc dùng động cơ xăng như Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, KIA Seltos... Không chỉ vậy, chiều dài cơ sở của xe đang lớn hơn cả một số mẫu xe hạng C như Honda CR-V, Mazda CX-5...

Có thể thấy, VinFast VF6 bản thươnng mại có phần đèn pha mới khi các chi tiết nhựa đen đã bị loại bỏ, thay vào đó là sơn đồng màu với ngoại thất. Dải đèn định vị nằm ngay bên trong đèn pha, khu vực chữ "V" phía trước chỉ trang trí.

Ở đuôi xe, dòng chữ "VINFAST" ở dưới kính chắn gió đã bị loại bỏ nhằm giúp thiết kế xe tinh giản, hiện đại hơn. Các chi tiết khác ở ngoại thất của VinFast VF6 thương mại tương tự concept trước đó.

VinFast VF6 vẫn còn mới khi chạy 450km. Ảnh An Le.

Bên trong khoang nội thất, màn hình của VinFast VF6 thương mại đã có phần viền mà hình mỏng hơn trước đây tạo cảm giác sang trọng, tinh thế hơn cho chiếc SUV này. Màn hình này kích thước 12,9 inch và người lái có thêm màn hình HUD trên kính lái.

Công nghệ an toàn trên VinFast VF gồm nhiều tính năng như: Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, Hỗ trợ lái trên đường cao tốc, Đèn pha thích ứng, Cảnh báo lệch làn & Hỗ trợ giữ làn, Kiểm soát đi giữa làn, Tự động chuyển làn, Ga hành trình thích ứng, Nhận biết biển báo giao thông...

Về vận hành, VinFast VF6 Base sở hữu động cơ cho công suất tối đa 174 mã lực và 250 Nm mô-men xoắn. Trong khi đó, VinFast VF6 Plus có công suất cao 201 mã lực và 310 Nm mô-men xoắn kết hợp da thân thiện với môi trường. Cả 2 bản đều dùng hệ dẫn động cầu trước.