Cháy 4ha rừng ở Nghệ An: Lực lượng chức năng túc trực phòng đám cháy bùng phát trở lại

Ông Lê Mạnh Hiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đám cháy rừng xảy ra vào 20h tối 29/6 tại khu vực rừng thông thuộc địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hiện đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vẫn có tổ nhóm túc trực để tránh nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại.

Khoảng 20h tối 29/6, một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng thông thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Thời tiết nắng nóng cùng gió thổi mạnh khiến lửa nhanh chóng lan ra diện rộng, bao trùm hơn 4ha rừng nơi đây.

Đám cháy bùng phát tại rừng thông ở xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ngay khi phát hiện vụ cháy, chính quyền huyện Diễn Châu đã huy động hàng nghìn dân quân tự vệ, lực lượng bộ đội, công an cùng với người dân địa phương và phương tiện để cứu rừng. Người dân hiếu kỳ theo dõi đám cháy lớn từ xa. Đến 22h cùng ngày, trời hanh khô kèm gió thổi mạnh khiến đám cháy bùng phát dữ dội hơn. Lực lượng chức năng đã thực hiện phương án cắt đường bằng rộng cản lửa, khoanh vùng cháy, hạn chế tối đa lan rộng sang các khu vực khác, đặc biệt là khu dân cư. Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Mạnh Hiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: "Tối hôm qua, lúc ngọn lửa bùng phát, chúng tôi đã huy động mọi lực lượng tích cực băng rừng chữa cháy, đồng thời làm đường băng cản lửa nhằm khống chế đám cháy. Đặc biệt, khu vực gần đám cháy có hơn 200 hộ dân sinh sống nên chúng tôi không để cho lửa lây lan sang khu dân cư. Đến khoảng 24h đêm hôm qua, đám cháy cơ bản được khống chế, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 4ha rừng thông". Lực lượng chức năng túc trực vào sáng 30/6 sau khi khống chế thành công đám cháy rừng ở Diễn An, Diễn Châu. "Sáng 30/6, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi vẫn cắt cử từng tổ nhóm tục trực ngay tại nơi ngọn lửa bùng phát để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. Ngoài ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An còn bố trí các xe chữa cháy trực chiến, sẵn sàng hỗ trợ khi đám cháy bùng phát trở lại...", ông Lê Mạnh Hiên cho biết thêm. Sáng 30/6, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, trực tránh đám cháy bùng phát trở lại. Ông Nguyễn Văn Tú (trú tại Diễn An, huyện Diễn Châu) cho hay: "Ngay sau khi đám cháy được khống chế, chúng tôi đã cắt cử những thanh niên khỏe mạnh túc trực từ đêm qua đến rạng sáng nay. Đến sáng nay, khi chúng tôi về nghỉ, chính quyền lại tiếp tục cắt cử dân quân tự vệ, thành lập các tổ nhằm tuần tra khu vực ngọn lửa bùng phát hôm qua để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại". Hiện trường đám cháy rừng tối 29/6 tại xã Diễn An. Đám cháy khiến hơn 4ha rừng thông bị thiêu trụi. Cảnh Thắng