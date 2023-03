Lửa bùng lên ở lầu 2 nhà số13/142 Trần Văn Hoàng, phường 9, quận Tân Bình (TP.HCM) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: A.H

Hơn 16h ngày 19/3, lửa bùng lên tại lầu 2 nhà số 13/142 Trần Văn Hoàng, phường 9, quận Tân Bình (TP.HCM). Tầng trệt của căn nhà này là nơi thu mua phế liệu. Phát hiện cháy, hai người ở trong căn nhà liền chạy ra ngoài hô hoán. Người dân sống xung quanh ngôi nhà này huy động bình chữa cháy mini lên lầu 2 căn nhà dập lửa.

Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng 20 bình chữa cháy do người dân thay phiên nhau tiếp cận lầu 2 căn nhà để dập lửa. Đám cháy được khống chế một phần trước khi cảnh sát đến. "Lửa không lan xuống kho phế liệu dưới tầng trệt", một nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Tân Bình đã đến hiện trường, khống chế vụ hỏa hoạn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được công an xác định do chập điện.