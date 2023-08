Cháy lớn shop quần áo ở Tây Ninh, 1 người tử vong, 4 người bị thương

Đến 11h ngày 7/8, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy shop quần áo khiến 5 người thương vong trên địa bàn thị trấn Gò Dầu.



Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND huyện Gò Dầu cho biết, vụ cháy khiến 1 người tử vong, 4 người khác bị thương trong đó có 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC, ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: MXH.

Đến sáng 7/8, hiện trường vụ cháy vẫn đang được cảnh sát phong tỏa. Ảnh: MXH.

Theo đó, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, shop quần áo thuộc khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán và dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, trong cửa hàng có một số người đang mắc kẹt kêu cứu.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gò Dầu, Công an thị xã Trảng Bàng, Công an tỉnh Tây Ninh… điều hơn 10 xe cứu hỏa đến hiện trường dập tắt đám cháy sau đó.

Vụ cháy khiến bà B.T.R (SN 1954) tử vong, ngoài ra 4 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có 1 cán bộ chiến sĩ PCCC.

Tại hiện trường, toàn bộ hàng hóa, bảng hiệu bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.