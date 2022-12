Cháy nhà dân lúc rạng sáng ở Sơn Tây, Hà Nội, 1 người tử vong, 6 người được giải cứu

Ngày 6/12, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, khoảng 3 giờ 55 phút sáng cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố tiếp nhận tin báo có cháy nhà dân (nhà bà Nguyễn Thị Liên) tại số nhà 29A phố Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây.

Công an Thành phố đã điều động các lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thị xã Sơn Tây, Công an phường Quang Trung, Cảnh sát 113 Sơn Tây, đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Vụ cháy nhà dân ở Sơn Tây đã khiến 1 người tử vong, lực lượng chức năng đã giải cứu được 6 người còn lại. Ảnh: CACC

Địa điểm cháy là ngôi nhà 2 tầng; tầng 1 chia thành 4 gian thông nhau; tầng 2 chia thành 3 phòng ngủ và 1 phòng khách.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 4 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt.

Lực lượng chức năng đã giải cứu được 6 người trong vụ cháy, tuy nhiên vụ cháy rất tiếc đã khiến 1 người tử vong (ông Khuất Văn H, SN 1950, bị tai biến lâu năm, gia đình bố trí ngủ tại tầng 1).

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.