Hà Nội: Cháy nhà dân ở Trâu Quỳ

Tối 2/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hà Nội, khoảng 21 giờ 9 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ – Công an huyện Gia Lâm nhận tin từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 – Công an Thành phố xảy ra cháy nhà dân 3 tầng tại địa chỉ: Lô M1, Khu đô thị 31ha, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia lâm, TP Hà Nội.

Vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở Thị trấn Trâu Quỳ khoảng 21h tối nay. Ảnh: CACC

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Ảnh: CACC

Công an huyện Gai Lâm đã xuất 2 xe chữa cháy, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 – Phòng PC07, Công an quận Long Biên chi viện 1 xe chữa cháy và 1 xe thang tới hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Sau 20 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại và tài sản đang được Công an huyện Gia Lâm điều tra, làm rõ.