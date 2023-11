Sáng 27/11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa xảy ra vụ cháy nhà làm 2 người tử vong. Vụ việc xảy ra tại ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân.

Hiện trường vụ cháy nhà làm 2 cha con tử vong ở Vĩnh Long. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện một căn nhà tại tổ 5, ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh bốc cháy dữ dội, liền điện báo công an địa phương và đơn vị chữa cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng đến dập lửa, đồng thời tìm cách cứu người bị nạn bên trong căn nhà. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Nguyên nhân vụ cháy nhà làm 2 cha con tử vong ở Vĩnh Long đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Vụ cháy đã làm anh P.V.T (39 tuổi) và người con trai (12 tuổi) ngủ trên lầu đã tử vong. Riêng vợ anh cùng 1 người con trai (17 tuổi) và 1 người cháu (cùng 17 tuổi) ngủ ở dưới nhà chạy ra ngoài an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà anh T. đang được Công an huyện Bình Tân phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ.