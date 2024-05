Cháy nhà trọ ở Trung Kính làm 14 người chết: Nam shipper kinh hãi kể lại thời khắc lửa bủa vây ngôi nhà

Liên quan vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội khiến 14 người tử vong vào sáng 24/5, các lực lượng chức năng của TP.Hà Nội đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

Tại hiện trường vụ hoả hoạn, trao đổi với Dân Việt, anh Vũ Minh Bảo – 1 shipper (nhân viên giao hàng) hoạt động gần 10 năm ở khu vực Trung Kính cho biết, vào thời điểm vụ hoả hoạn xảy ra, anh đang đi giao hàng thì nghe thấy tiếng hô hoán của mọi người về vụ cháy. Ngay lập tức nam shipper tiếp cận hiện trường vụ việc.

Theo Bảo, thời điểm anh xuất hiện là khoảng 0 giờ 37 phút, hiện trường lúc này đang có một số người dân đang nỗ lực dập lửa. "Lúc tôi đến thì có người dân đứng ngoài hô hoán, ngọn lửa bùng to, ở phía trong ngôi nhà không thể nhìn rõ" – Bảo nói.

Vũ Minh Bảo đang đi ship hàng thì nghe tin đám cháy nên nhanh chóng tiến đến hiện trường vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính. Ảnh: Bách Thuận

Ngọn lửa lúc này theo lời Bảo là "sáng rực bầu trời", nhiều người dân hốt hoảng trước vụ việc, sức nóng toả ra từ vụ cháy khiến người dân không thể tiếp cận quá gần cổng nhà.

Bảo tiếp cận hiện trường với mục đích cứu hoả, tuy nhiên do cổng ngôi nhà bị khoá, ngọn lửa bốc lên khá lớn, hơi nóng bốc ra từ vụ cháy khiến người dân không thể thực hiện những biện pháp chữa cháy gần hơn với ngọn lửa.

Do ngọn lửa quá lớn, cánh cổng nhà bị khoá nên người dân chỉ biết dùng nước, bình cứu hoả dập lửa từ bên ngoài. Clip: Bình Nguyên

Lúc này những người dân ở đó đã lấy bình cứu hoả, nước hắt vào đám cháy để dập lửa nhưng với ngọn lửa quá lớn, nỗ lực của mọi người đều không thành công.

Bảo kể lại có nghe thấy tiếng nổ phát ra từ trong đám cháy nhưng không nghe được tiếng kêu cứu nào phát ra từ bên trong. Sau khi nhận được tin báo, khoảng 2, 3 phút sau lực lượng chức năng đã có mặt, triển khai các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Bảo cho biết đã từng 1 lần giao hàng cho 1 người trong ngôi nhà xảy ra hoả hoạn. Đây là căn nhà trọ, có nhà chủ ở cùng luôn và dưới tầng trệt sửa chữa xe đạp điện.

Ngọn lửa bốc lên từ ngôi nhà trọ ở phố Trung Kính quá lớn, những người dân có mặt đầu tiên không thể tiếp cận hiện trường để cứu nạn mà chỉ đứng được ở bên ngoài hắt nước, xịt bình xịt dập lửa. Ảnh: DV

Theo nam shipper quê Thái Bình, sau khi lực lượng chữa cháy có mặt, cảnh sát đã phá khoá, bắc thang lên các cửa sổ để cứu người. Đồng thời lúc này lực lượng chức năng bắt đầu sơ tán những người dân tại hiện trường để đảm bảo an toàn.

Do ngõ nhỏ, các phương tiện chữa cháy lớn không thể vào được hiện trường, Bảo thấy cảnh sát phải cầm những thiết bị chữa cháy, cứu hộ trên tay khẩn trương vào hiện trường.

Xuất hiện tại hiện trường từ lúc vụ cháy xảy ra đến giờ, Vũ Minh Bảo đã chứng kiến sự hiệp đồng của người dân và lực lượng chức năng. Theo đó, "người dân đã hỗ trợ hết mình, có cái gì hỗ trợ cái đấy, hết mình luôn" để dập lửa. Nhà ai có nước, nhà ai có thau đều mang ra hỗ trợ cứu hộ cứu nạn.

Anh nói thêm đã từng chứng kiến một số vụ cháy, tuy nhiên vụ cháy này to quá, hậu quả thiệt hại về người khá nặng nề như các phương tiện thông tin đại chúng thông tin.

Trước đó, hồi 0 giờ 46 phút ngày 24/5/2024, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận được tin báo cháy nhà dân; tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an Thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn; thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 07 người mắc kẹt, trong đó có 03 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.