Cháy rụi nhà dân ở Long An, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Cháy rụi nhà dân ở phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An, thiệt hại hàng trăm triệu đồng, lửa còn lan sang nhà kế bên. Clip: Thiên Long

Đến hơn 11h30 ngày 12/11, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Long An mới xử lý xong hiện trường vụ cháy nhà dân nằm trên quốc lộ 62 thuộc phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Vụ cháy được xác định xảy ra lúc hơn 10h cùng ngày, khi người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn kèm mùi khét, cột khói bốc cao. Công tác dập lửa tại chỗ bất thành do đám cháy quá lớn. Nơi xảy ra cháy cách Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Long An khoảng 500m.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Long An đã điều nhiều xe cùng các chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Hiện, vụ cháy đã cơ bản khống chế, ước tính thiệt hại ban đầu hàng trăm triệu đồng. Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Long An đang điều tra nguyên nhân.