Chạy xe máy tốc độ cao đâm vào xe đưa rước công nhân, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 12/1, thông tin từ Công an huyện Châu Thành (tinh Long An), tai nạn giao thông giữa nam thanh niên điều khiển xe máy va chạm xe khách đưa rước công nhân làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an đã khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Anh Nguyễn QuốcThái (23 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) điều khiển xe máy biển kiểm soát 62K1-56217 đâm vào xe đưa rước công nhân, tử vong. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 21 giờ ngày 11/1, tài xế Cao Văn Phú (37 tuổi, ngụ Long An) điều khiển xe khách đưa rước công nhân biển kiểm soát 62B-01238 lưu thông trên đường tỉnh 82A đoạn qua huyện Châu Thành. Phương tiện vừa vào đoạn đường thuộc địa bàn xã Thuận Mỹ đã va chạm xe máy biển kiểm soát 62K1-56217 do anh Nguyễn QuốcThái (23 tuổi) cầm lái đi theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh Thái văng xa khoảng 8 mét và tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến xe máy biến dạng, đầu xe ô tô khách hư hỏng.

Hình ảnh camera của người dân ven lộ cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn va chạm, xe máy do nạn nhân điều khiển chạy tốc độ rất nhanh, sau đó va thẳng vào mép phía bên trái xe khách.