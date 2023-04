Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Tân Phú đã đến hiện trường ứng cứu vụ cháy. Ảnh: Minh Quyền

Đoạn đường Thoại Ngọc Hầu (quận Tân Phú, TP.HCM) kẹt cứng người và phương tiện. Ảnh: Minh Quyền

Khoảng 13h15 ngày 6/4, tại tiệm cắt tóc Barber Shop Fan, địa chỉ số 102 đường Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) bất ngờ bốc khói.

Một nhân viên của tiệm cắt tóc này cho biết, lúc hơn 13h, đi ăn cơm về, thấy khói bốc lên nên hô hoán những nhân viên khác dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Tân Phú đã đến hiện trường ứng cứu. Hơn 1h30 đám cháy được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được công an xác định do chập điện ở máy sấy tóc.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại hiện trường, đoạn đường Thoại Ngọc Hầu nơi tiệm tóc bị cháy đang kẹt cứng xe và phương tiện. CSGT quận Tân Phú đang điều tiết giao thông.