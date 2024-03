Psychic Fever - nhóm nhạc nổi tiếng Nhật Bản thích thú với món ăn đường phố Sài Gòn

Psychic Fever là một nhóm nhạc nam Nhật Bản ra mắt vào tháng 7/2022. Nhóm gồm 7 thành viên, tất cả đều là học viên xuất sắc tại EXPG STUDIO: Tsurugi, Nakanishi Ryoga, Watanabe Ren, Jimmy, Kohatsu Kokoro, Handa Ryushin, Weesa.

Từ tháng 9/2022, nhóm hoạt động ở khắp các nước Đông Nam Á, tập trung chủ yếu ở Thái Lan và mở rộng đến Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Singapore,...

Ca khúc "Fire" phát hành vào tháng 9/2023 gây tiếng vang tại thị trường âm nhạc Thái Lan, khi vừa ra mắt đã đạt hạng 2 trên bảng xếp hạng chính tại Thái T-POP weekly chart và duy trì trong Top 4 suốt 4 tuần liên tiếp.

Nhóm cũng biểu diễn ở vô số các lễ hội lớn tại các nước Châu Á và nhanh chóng tạo nên cơn sốt với số lượng fan hâm mộ ngày càng đông đảo.

Đầu năm 2024, nhóm gây ấn tượng khi ra mắt ca khúc "Just like Dat", nhanh chóng trở thành ca khúc triệu view tại 1 số quốc gia. Tính đến nay, nhóm đã đoạt được một số giải thưởng quốc tế như: giải "Next Generation Global" (Thế hệ mới toàn cầu) tại Genie Music Awards 2022 của Hàn hay giải "Ngôi sao châu Á đang lên" tại Thailand Digital Awards 2022.