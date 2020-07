Chelsea hạ Norwich, HLV Lampard hết lời khen ngợi 1 người

May mắn giữ được vị trí thứ 3 dù thua đậm ở vòng trước, Chelsea hướng đến cuộc so tài với Norwich bằng quyết tâm cao. The Blues cần giành 3 điểm để tạo ra khoảng cách tạm thời trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới với Leicester và M.U.

Norwich đã chắc chắn xuống hạng và chỉ còn chơi vì danh dự. Chelsea mạnh hơn hẳn về đẳng cấp, nhưng thực tế sân cỏ cho thấy, đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Cả trận đấu, Chelsea chỉ ghi được 1 bàn do công của Giroud ở phút 45.

Giroud ăn mừng bàn thắng cho Chelsea

Chiến thắng chung cuộc 1-0, Chelsea có 63 điểm sau 36 trận đấu, tạm thời tạo ra khoảng cách 4 điểm với Leicester và M.U. Sau trận đấu, HLV Lampard đã khen ngợi Giroud khi cho biết: "Hồi tháng 1, cậu ấy đã gặp tôi và khẳng định sẽ ở lại. Bây giờ, ai cũng thấy đó là một quyết định đúng đắn.

Giroud là cầu thủ quan trọng và cậu ấy đã chứng tỏ bằng những bàn thắng quyết định. Bàn thắng mang về chiến thắng giúp đội bóng có được vị trí tốt, thể hiện vai trò của Giroud ở những thời khắc quyết định".

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Lampard nhấn mạnh: "Cả đội đã chơi đầy nỗ lực. Norwich dù đứng cuối bảng, nhưng họ vẫn thi đấu tốt và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Dẫu sao, tôi hài lòng khi đội bóng có được 3 điểm".