Chém bạn nhậu khi nghe khuyên nên tái hợp với vợ cũ

Ngày 8/8, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Dũng (69 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) 8 năm tù về tội "Giết người"; đồng thời buộc bồi thường cho nạn nhân hơn 50 triệu đồng.

Ông Dũng tại phiên tòa. Ảnh: An An

Theo cáo trạng: Sáng ngày 16/12/2022, ông Dũng rủ bạn là ông N.V.T. nhậu. Một lúc sau, ông T. khuyên bạn nên rước vợ về nhà sống chung vì cả hai đã lớn tuổi (vợ chồng bị cáo Dũng ly hôn từ năm 2021). Nhưng ông Dũng một mực từ chối vì cho rằng vợ mình hiện đang sống như vợ chồng với một thanh niên trẻ tuổi khác.

Nghĩ bạn ghen tuông mù quáng, nên ông T. một mực tranh cãi với ông Dũng, nhằm cố khuyên bạn tái hợp với vợ. Song, ông Dũng sau đó bực tức lớn tiếng nói rằng: "Nói nhiều quá, tao lấy dao chém mày", rồi đứng dậy đi ra nhà sau, lấy 2 con dao quay lại chém ông T. vào vùng trán, cổ, tay và ngón tay.

Ông T. may mắn chạy thoát, sau đó trình báo đến cơ quan công an. Kết quả giám định thương tích của ông T. là 28% nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Dũng.