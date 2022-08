Theo Insider, nữ diễn viên Bryce Dallas Howard, ngôi sao của loạt phim "Jurassic World" mới đây cho biết, số tiền cô được trả để tham gia bộ phim "thấp hơn rất nhiều" so với bạn diễn nam là Chris Pratt.

Chris Pratt và Dallas Howard là đồng diễn viên chính trong cả ba bộ phim trong loạt phim "Jurassic World". Vào năm 2018, Variety đưa tin rằng, Howard được trả ít hơn Pratt 2 triệu USD cho bộ phim thứ hai, cô chỉ kiếm được 8 triệu USD trong khi Pratt bỏ túi 10 triệu USD.

Dallas Howard và Chris Pratt trong loạt phim "Jurassic". (Ảnh: IT).

Dallas Howard cho biết, khoảng chênh lệch về thù lao giữa cô và Chris Pratt trên thực tế là lớn hơn. "Các thông tin đó khá "thú vị", thực tế tôi được trả ít hơn nhiều so với những gì họ nói. Khi tôi bắt đầu đàm phán hợp đồng cho "Jurrasic" vào năm 2014, lúc đó mọi thứ hoàn toàn khác và tôi gặp nhiều bất lợi về thù lao. Thật không may, tôi đã ký hợp đồng với loạt ba phim ngay lúc đó, giấy trắng mực đen", cô chia sẻ.

Dallas Howard nói thêm rằng, cô đã thảo luận về sự chênh lệch thù lao với Chris Pratt. Nam diễn viên sau đó đã thúc đẩy để cô nhận được mức thu nhập ngang nhau, trong các sản phẩm liên quan tới loạt phim khác chưa có ràng buộc về mặt hợp đồng, chẳng hạn như các trò chơi điện tử hoặc công viên giải trí.

Chênh lệch thù lao vì giới tính tại Hollywood?

"Tôi và Chris đã thảo luận về điều đó, bất cứ khi nào có cơ hội nhận thù lao từ các sản phẩm chưa thương lượng cụ thể về hợp đồng, anh ấy đều yêu cầu có một mức thù lao ngang nhau. Tôi rất yêu mến Chris vì điều đó", Howard nói.

Trong những năm gần đây, vấn đề chênh lệch tiền cát-xê giữa nam và nữ ở Hollywood đã trở thành một vấn đề công khai.

Vào năm 2019, ngôi sao của bộ phim "Grey's Anatomy", Ellen Pompeo cho biết, cô suýt từ bỏ bộ phim sau khi nghe tin nam diễn viên chính Patrick Dempsey được trả gần gấp đôi so với khi loạt phim bắt đầu.

Cùng năm đó, Michelle Williams cho biết, cô đã "đứng hình trong cảm giác vô dụng" sau khi tiết lộ rằng, diễn viên phim "All the Money in the World" Mark Wahlberg đã kiếm được 1,5 triệu USD cho các lần xuất hiện trong bộ phim, trong khi cô chỉ kiếm được 1.000 USD.