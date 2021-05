Chỉ cần một cú click chuột, vải thiều Thanh Hà, hành tím Vĩnh Châu về ngay nhà bạn, tươi như vừa thu ở vườn

Sau sàn thương mại điện tử Lazada.vn, sàn thương mại điện tử Voso.vn cũng tham gia tiêu thụ vải thiều cho nông dân Bắc Giang, Hải Dương.

Theo đó, vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) được Voso.vn bán với giá 550.000 đồng/5kg, tức khoảng 110.000 đồng/kg, một mức giá khá cao.

Trước đó, đúng 0 giờ ngày 14/5, gian hàng của tỉnh Hải Dương trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại chính thức xuất hiện trên nền tảng Lazada.

Theo đó, loại vải thiều u trứng trắng Thanh Hà thượng hạng được Lazada bán với giá 150.000 đồng/kg. Chỉ sau 4 giờ đặt hàng, vải thiều sẽ được chuyển đến tay người mua hàng.

Theo giới thiệu của Lazada, loại vải u trứng trắng Thanh Hà được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP ở các xã Hợp Đức, Trưởng Thành, Thanh Cường, Thanh Hồng, Thanh Bính... đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, an toàn cho môi trường, an toàn cho sức khỏe...

Những đánh giá của khách hàng trên Lazada cũng tương đối tốt: "Vải tuy đầu mùa nhưng rất ngon, ngọt, cùi dầy"; "ship giao hàng rất nhanh trong 2 giờ nên vải tươi như ăn tại vườn"; "trái cây có giấy an toàn thực phẩm nên yên tâm sử dụng cho trẻ em, bà bầu"...

Đây là năm đầu tiên vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử như Alibaba.com, Voso.vn, Sendo.vn và Lazada.vn. Phản ứng của khách hàng tương đối tốt khi từ giữa tháng 5, vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đã chính thức xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử.



Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ (Công ty Rồng Đỏ) là đơn vị đồng hành của chương trình đưa vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử. Rồng Đỏ vừa là đơn vị đầu mối thu mua, vừa trực tiếp hỗ trợ hậu cần vận chuyển, kho lạnh, đóng gói đảm bảo quy cách để đưa sản phẩm tươi đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất.

Vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) chính thức lên sàn thương mại điện tử, bên cạnh phương thức tiêu thụ truyền thống.

Vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) được giới thiệu trên sàn thương mại điện tử Lazada.vn.

Khổng chỉ vải thiều, thời gian qua, đã có nhiều loại nông sản được tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đây được coi là một giải pháp quan trọng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, nông sản cho nông dân.

Sức tiêu thụ của người dân qua các sàn thương mại điện tử cũng tương đối lớn, cho thấy hành vi tiêu dùng của người dân ngày càng thay đổi.

Đơn cử, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 5 - 15/5), sàn thương mại điện tử Voso.vn đã tiêu thụ được 30 tấn hành tím Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng qua kênh thương mại điện tử và chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến” với gần 10.000 đơn hàng.

Được biết, chương trình hỗ trợ tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với sàn thương mại điện tử Voso.vn (Vỏ sò), Tổng công ty Bưu chính Viettel (Viettel Post) thực hiện.

Theo tính toán, chương trình có thể tiêu thụ được khoảng 150 hành tím Vĩnh Châu cho nông dân sau khi chương trình kết thúc vào cuối tháng 5/2021.

"Việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử tạo thêm một kênh phân phối bền vững cho sản phẩm tiềm năng của các địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động này sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh" - ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại chia sẻ.