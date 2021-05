Vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử, u trứng trắng thượng hạng giá lên tới 150.000 đồng/kg?

Vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử: Vải ngon giao nhanh

Năm đầu tiên vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử như Alibaba.com, Voso.vn, Sendo.vn và Lazada.vn, phản ứng của khách hàng tương đối tốt khi từ giữa tháng năm, vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đã chính thức xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử.

Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ (Công ty Rồng Đỏ) là đơn vị đồng hành của chương trình đưa vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử.

Rồng Đỏ vừa là đơn vị đầu mối thu mua, vừa trực tiếp hỗ trợ hậu cần vận chuyển, kho lạnh, đóng gói đảm bảo quy cách để đưa sản phẩm tươi đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất.

Đúng 0h ngày 14/5, Gian hàng của tỉnh Hải Dương trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại chính thức xuất hiện trên nền tảng Lazada.

Theo đó, loại vải thiều u trứng trắng Thanh Hà thượng hạng được Lazada giao bán với giá lên tới 150.000 đồng/kg.

Theo giới thiệu của Lazada, loại vải u trứng trắng Thanh Hà được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP ở các xã Hợp Đức, Trưởng Thành, Thanh Cường, Thanh Hồng, Thanh Bính,... đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, an toàn cho môi trường, an toàn cho sức khỏe,...

Vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử Lazada được giao bán với giá 150.000 đồng/kg loại u trứng trắng thượng hạng được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

Những đánh giá của khách hàng trên Lazada cũng tương đối tốt: "Vải tuy đầu mùa nhưng rất ngon, ngọt, cùi dầy. Ship giao hàng rất nhanh trong 2h nên vải tươi như ăn tại vườn. Trái cây có giấy an toàn thực phẩm nên yên tâm sử dụng cho trẻ em, bà bầu"; "Trái to, cùi dày, ngọt thanh"; "Vải ngọt giao cực nhanh",... là những đánh giá rất có tâm của khách hàng dành cho vải thiều Thanh Hà trên sàn thương mại điện tử Lazada.

Sau vải Thanh Hà, sẽ có nhiều nông sản lên... sàn

Được biết, ngay từ đầu tháng 4, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã làm việc và hỗ trợ các sàn thương mại điện tử kết nối với các đơn vị sản xuất tại Hải Dương, liên kết với những doanh nghiệp thu mua với cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động quản lý chất lượng.

Trong đó, Lazada là đơn vị đầu tiên chính thức đưa vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử.

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, ông James Dong – Tổng Giám đốc Lazada Việt Nam cho biết: “Tại Lazada, mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà bán hàng địa phương kinh doanh hiệu quả trên thương mại điện tử. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với Cục Xúc tiến thương mại để quảng bá và bán đặc sản vải Thanh Hà trên Lazada.

Lazada dự kiến sẽ phân phối vải thiều Thanh Hà với hình thức giao hàng nhanh trong 4 giờ đến tận tay người tiêu dùng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để đảm bảo tối đa sự tươi ngon và hương vị đặc trưng của loại đặc sản này.

"Sau vải Thanh Hà, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Cục Xúc tiến thương mại, cùng các đối tác và địa phương khác để đưa thêm nhiều đặc sản Việt Nam lên nền tảng thương mại điện tử Lazada" - ông James Dong nói.

Sau khi vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử, sẽ có nhiều nông sản khác được đưa lên các nền tảng thương mại trực tuyến. Ảnh: I.T

“Việc đưa nông sản, trong đó có vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử tạo thêm một kênh phân phối bền vững cho sản phẩm tiềm năng của các địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động này sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh” - ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại chia sẻ.



Với sản phẩm vải thiều Thanh Hà và một số sản phẩm tiêu biểu của Hải Dương, các cán bộ của Cục Xúc tiến thương mại đã tập huấn, hướng dẫn thực địa và trực tiếp hỗ trợ các đơn vị sản xuất của Hải Dương nhập dữ liệu từ nhiều tháng nay.

Việc áp dụng truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông sản của Hải Dương cũng đã dược triển khai cho các nông sản khác nhu bắp cải, su hào, cà rốt trong thời gian hỗ trợ Hải Dương trong thời gian cách ly do dịch bệnh, tiêu thụ sản phẩm vụ thu đông vừa qua.



Năm nay, sản lượng vải của huyện Thanh Hà ước đạt khoảng 40.000 tấn, trong đó có 25.000 tấn vải sớm, còn lại là vải chính vụ. Hiện, giá vải sớm u trứng trắng từ 60.000-80.000 đồng/kg.



Huyện vừa được cấp thêm 18 mã vùng trồng, nâng tổng số lên 35 vùng có mã số vùng trồng. Dự kiến cuối tháng 5 sẽ có khoảng 250 ha vải được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Năm nay thương lái người Trung Quốc không đến đặt điểm cân thu mua trực tiếp tại Thanh Hà nhưng ủy quyền cho một số thương lái, chủ cơ sở cân vải ở địa phương.

Lực lượng chức năng của huyện đã tăng cường kiểm tra, yêu cầu khai báo y tế đối với những người từ tỉnh khác đến thu mua vải.

Các điểm thu mua vải phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, bố trí giãn cách để đóng gói sản phẩm.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến, kết nối tiêu thụ bằng hình thức trực tuyến qua Zalo, Facebook, YouTube, truyền hình... đề xuất với các sở, ngành tạo điều kiện cho xe về thu mua vải.