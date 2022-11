Chỉ số giá bất động sản tiếp tục tăng tại các thành phố lớn

Theo báo cáo mới công bố về chỉ số giá bất động sản của Savills quý III/2022, chỉ số giá bất động sản tại Hà Nội ghi nhận đà tăng với 8 điểm so với quý II/2022, đạt mức 126,1 và ghi nhận mức tăng trong 12 quý liên tiếp, cao hơn 21% so với mức đáy 104,1 tại quý III/2019.

Giá bán trung bình đạt 37 triệu đồng/m2, tăng 8% theo quý do có các dự án mới gia nhập thị trường và 65% các dự án mở bán tăng giá. Theo phân tích của chuyên gia Savills, nguồn cung hạn chế, chất lượng được cải thiện và chi phí xây dựng gia tăng đã thúc đẩy giá nhà ở tại Hà Nội tăng mạnh.

Còn tại TP.HCM, chỉ số giá bất động sản đối với phân khúc nhà ở là 130 điểm và tăng 1 điểm so với quý II/2022. Sự gia tăng này đến từ việc giá sản phẩm hạng B tại quận 9 tăng 13% theo quý và Nhà Bè tăng 5% theo quý.

Trong quý III/2022, tỷ lệ hấp thụ đạt 15% giảm 54 điểm phần trăm so với quý II/2022 nhưng tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021. Sự sụt giảm đáng kể này đến từ việc giá bán sơ cấp tăng cao, niềm tin của người mua nhà giảm bởi việc lãi suất tăng và kiểm soát tín dụng chặt chẽ. Nguồn cung nhà ở hạng B chiếm 54% nguồn cung sơ cấp, với giá cao nhất là 10 tỷ đồng/căn. Dòng sản phẩm hạng A chiếm 23% nguồn cung sơ cấp với mức giá lên tới 30 tỷ đồng/căn.

Chỉ số giá bất động sản tại Hà Nội có xu hướng tăng (Ảnh: TN)

Tại Hà Nội, chỉ số giá bất động sản đối với phân khúc văn phòng đạt 72,9 điểm, tăng 2,4 điểm so với quý II/2022 và 6 điểm so với cùng kỳ năm 2021, đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Có thể thấy, công suất thuê ở tất cả các phân khúc đều tăng đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường hậu Covid-19. Công suất cho thuê của hạng C có mức tăng lớn nhất 4 điểm % theo quý đạt 96%. Công suất của hạng A đạt 84% và hạng B đạt 89% sau khi cả hai hạng đều cải thiện 1 điểm % theo quý.

Chỉ số giá bất động sản khu vực trung tâm hành chính của thành phố tăng 1,9 điểm theo quý và 5,1 điểm theo năm lên 91 điểm nhờ giá thuê tăng 2% theo quý. Công suất thuê ổn định theo quý nhưng tăng 2,2 điểm % theo năm lên 92%. Công suất cho thuê đạt 89% tăng 1,7 điểm phần trăm theo quý và giá thuê tăng 1,5% theo quý, báo cáo SPPI nhấn mạnh điều này đã giúp chỉ số khu vực ngoài trung tâm tăng 2,8 điểm theo quý và 7,7 điểm theo năm lên 83,7 điểm.

Chỉ số giá bất động sản phân khúc văn phòng tại thị trường TP.HCM được cải thiện trong quý III/2022 sau một thời gian dài bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Theo đó, chỉ số giá văn phòng TP.HCM đạt 98 điểm, tăng 3 điểm so với quý II/2022 và 5 điểm so với cùng kỳ năm 2021. Công suất cho thuê hạng A tăng 2 điểm phần trăm lên 97%, hạng B tăng 3 điểm phần trăm lên 92% và hạng C tăng 1 điểm phần trăm lên 94% so với quý II/2022.

Văn phòng khu vực ngoài trung tâm đang có tốc độ tăng trưởng về giá khá nhanh. Cụ thể, chỉ số giá bất động sản của khu vực ngoài trung tâm đã tăng lên 111 điểm trong quý IV/2022, tăng 4 điểm theo quý và 7 điểm theo năm. Tỷ lệ lấp đầy ở khu vực ngoài trung tâm cải thiện 2 điểm phần trăm theo quý và 4 điểm phần trăm theo năm lên 91%, cùng với đó là giá thuê tăng 1% theo quý và 3% theo năm.

Chỉ số giá bất động sản khu vực trung tâm hành chính thành phố đạt 109 điểm, cải thiện 3 điểm theo quý và 7 điểm theo năm nhờ công suất thuê 2 điểm và giá thuê tăng 1% so với quý trước. Nhóm văn phòng hạng A có mức tăng giá thuê cao nhất là 3% theo quý và 2% so với cùng kỳ năm 2021.

Ở góc độ phát triển dự án, mặc dù chỉ số giá nhân công xây dựng công trình tại TP.HCM không có biến động gì nhưng chỉ số giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng liên tục duy trì đà tăng từ quý III/2021 cho đến nay.