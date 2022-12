Chỉ sốt 1 ngày, bé 4 tháng tuổi đã nguy kịch

Bé gái 4 tháng tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Ảnh; BVCC

BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, bệnh nhi N.V.Q.N (Bình Thuận) 4 tháng tuổi bị viêm cơ tim tối cấp khá hiếm gặp.



Một ngày trước khi nhập viện, bé sốt nhẹ, không bú, thở mệt, đừ, ọc sữa, tím môi, tím tay chân. Trẻ quấy và sốt 38,5 độ C, nhịp tim nhanh và thở co lõm lồng ngực, nhập viện địa phương. Kết quả X-quang ngực ghi nhận tình trạng bóng tim to.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản giúp thở, dùng thuốc vận mạch và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). Tại đây, trẻ đã mê, môi tái, phải bóp bóng, SpO2 khó đo, xuất hiện vài nốt hồng ban ở lòng bàn chân trái. Kết quả siêu âm cho thấy tim giãn lớn, co bóp giảm, có toan chuyển hóa nặng, men tim và men gan tăng cao.

Các bác sĩ nhận định bé gái bị sốc tim viêm cơ tim tối cấp. Ngay lập tức, ê-kíp xử trí đặt lại nội khí quản thở máy, truyền thuốc vận mạch. Tuy nhiên, tình trạng trẻ xấu dần, phải tiến hành hội chẩn truyền tĩnh mạch kháng thể miễn dịch gammaglobuline.

Sau gần 2 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, sức co bóp cơ tim trở về bình thường. Bé được cai máy thở, tỉnh táo và bú khá.

Theo bác sĩ Tiến, đây là trường hợp viêm cơ tim tối cấp ở trẻ nhũ nhi (dưới 12 tháng tuổi) hiếm gặp, được cứu sống nhờ hỗ trợ hô hấp tuần hoàn và truyền kháng thể miễn dịch gammaglobuline.

Các bác sĩ cảnh báo, phụ huynh cần chú ý khi trẻ có triệu chứng sốt, ói đau bụng, mệt, ngất xỉu, bỏ ăn bỏ bú, da xanh tái,… cần đưa đến cơ sở y tế để các bác sĩ thăm khám, loại trừ các bệnh lý nặng như viêm cơ tim, viêm não, viêm ruột thừa, sốt xuất huyết, tay chân miệng…