Chi tiết Hyundai Tucson 2022 vừa cập bến đại lý, đẹp mĩ mãn khiến Mazda CX-5, Honda CR-V lo lắng

Phân khúc C-CUV tại Việt Nam là cuộc đua "tam mã" giữa 3 mẫu xe Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Honda CR-V. Trong khi 2 đối thủ đến từ Nhật Bản chậm cải tiến thì Hyundai Tucson 2022 là chiếc xe tạo ra sự thay đổi cách mạng trong phân khúc với thế hệ mới vừa ra mắt Việt Nam.

Hyundai Tucson 2022 đã cập bến đại lý. Ảnh Quang Minh.

Ở thế hệ hoàn toàn mới, Hyundai Tucson có mức giá bán tăng so với trước, đổi lại người dùng được trải nghiệm rất nhiều tính năng mới trên mẫu xe này.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Tp. HCM (triệu đồng) Giá lăn bánh tại tỉnh khác (triệu đồng) Hyundai Tucson 2.0 Tiêu chuẩn 825 946 929 910 Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt 925 1.058 1.039 1.020 Hyundai Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt 1.030 1.175 1.155 1.136 Hyundai Tucson 1.6 Turbo 1.020 1.164 1.144 1.125

Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chưa bao gồm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước từ Chính phủ.

Sau khi ra mắt, phóng viên Dân Việt đã có dịp trải nghiệm thực tế Hyundai Tucson 2022 tại đại lý với thiết kế gây choáng ngợp.

Ngoại thất Hyundai Tucson 2022 đầy thể thao

Hyundai Tucson 2022 được phát triển dựa trên triết lý thiết kế Sensuous Sportiness (thể thao và gợi cảm). Quả thực, khi tiếp cận mẫu xe này, phong cách thể thao là chủ đạo, nhưng không kém phần gợi cảm.

All New Hyundai Tucson kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695 (mm), dài hơn 150mm, rộng hơn 15mm và cao hơn 35mm so với đời cũ. Đặc biệt, Tucson cũng là chiếc xe có chiều dài cơ sở xe lớn nhất phân khúc đạt 2.755mm và lớn hơn đời cũ 85mm, khoảng sáng gầm xe đạt mức 181mm.

Hyundai Tucson 2022 có thiết kế mới thể thao. Ảnh Quang Minh.

Ấn tượng nhất của Tucson là phần đầu xe với lưới tản nhiệt đầy gợi cảm bởi những họa tiết mới kết hợp với đèn định vị được hòa trộn đầy tinh tế. Trong khi đó, cụm đèn pha LED của xe hạ thấp mang đến sự tươi mới cho chiếc xe này.

Những đường nét thiết kế góc cạnh được thể hiện rõ nét ở phần thân Hyundai Tucson 2022 tạo ra sự thể thao. Bộ mâm của Hyundai Tucson 2.0 Đặc biệt là dạng phay bóng kích thước 18 inch cùng bộ lốp 235/60R18.

Đuôi xe là cụm đèn hậu sắc sảo với dây LED kéo dài 2 bên giúp Hyundai Tucson nổi bật khi di chuyển vào ban đêm. Logo Hyundai được ẩn dưới kính và cật gạt mưa được giấu dưới cánh lướt gió là những điểm mới của Tucson.

Nội thất Hyundai Tucson 2022 rộng rãi, đầy ắp tiện nghi

Với triết lý thiết kế nội thất cánh cung như du thuyền, không gian của Hyundai Tucson 2022 mang đến sự rộng rãi nhất phân khúc. Cùng với đó, mẫu CUV này cũng có độ hoàn thiện chỉn chu mang đến cảm giác cao cấp cho người dùng.

Nội thất xe Hyundai Tucson 2022 đầy tiện nghi. Ảnh Quang Minh.

Hyundai Tucson 2022 sử dụng 2 màn hình cảm ứng 10.25 inch, trong đó màn hình giải trí tích hợp hệ thống phím bấm cảm ứng đầy mới mẻ. Màn hình Full Digital 10.25 inch ở sau vô-lăng thay đổi theo màu sắc các chế độ lái.

Ghế ngồi của Hyundai Tucson 2022 bọc da hoàn toàn với khả năng chỉnh điện ghế trước. Hàng ghế sau của xe rộng rãi nhất phân khúc và có thể ngả ra.

Hyundai Tucson 2022 có không gian ghế ngồi rộng nhất phân khúc. Ảnh Quang Minh.

Hyundai Tucson 2022 có gói Hyundai Smartsense với những tính năng an toàn tiên tiến như:



- Hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù

- Đèn pha tự động thích ứng AHB

- Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm người đi bộ

- Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động

- Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường

Phiên bản Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt dùng động cơ xăng SmarStream 2.0l MPI cho công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Động cơ xe Hyundai Tucson 2022. Ảnh Quang Minh.

Với những thay đổi toàn diện, Hyundai Tucson 2022 hứa hẹn sẽ khiến Mazda CX-5, Honda CR-V gặp khó trong thời gian tới tại Việt Nam.