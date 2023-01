Chi tiết về các mẫu sedan hạng C hàng đầu tại Việt Nam để người dùng có lựa chọn tốt nhất Chi tiết về các mẫu sedan hạng C hàng đầu tại Việt Nam để người dùng có lựa chọn tốt nhất

Dòng xe sedan hạng C được khá nhiều người yêu thích và quan tâm với nhiều ưu điểm. Theo đó, xe sedan hạng C là những chiếc xe có mức giá dễ chịu hơn nhiều so với những chiếc xe hạng D cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn so với xe hạng B.

Mazda 3: 669 - 789 triệu đồng - Ưu điểm: Ở thế hệ mới, Mazda 3 tiếp tục được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế KODO thế hệ mới với những nét thiết kế đơn giản nhưng mang lại giá trị thẩm mỹ cao cho người dùng. Mẫu xe này được sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như da, crom. Nổi bật ở vị trí táp-lô trung tâm là màn hình giải trí đặt nổi với khả năng kết nối điện thoại qua Apple CarPlay/Android Auto..., cửa gió điều hòa đã được tinh chỉnh gọn gàng hơn, khu vực điều khiển trung tâm giờ đây cũng tinh giản, nhưng không kém sự hiện đại. Mazda 3 là mẫu sedan hạng C nổi bật và ăn khách tại thị trường Việt Nam nhờ những ưu điểm về thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi. Ảnh: Mazda. Mazda 3 là chiếc xe được tinh chỉnh động cơ với khả năng vận hành êm, chuyển số mượt mà rất hợp với những cung đường nội đô. Đồng thời, vô-lăng nhẹ nhàng cũng là một trong những ưu điểm lớn của Mazda 3 2023. Ngoài những công nghệ an toàn tiêu chuẩn, khi lựa chọn phiên bản cao cấp nhất, Mazda 3 còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại của gói i-Activsense. - Nhược điểm: Mẫu xe này được đánh giá là có không gian khá chật ở hàng ghế thứ 2, trần xe khá thấp, khoảng để chân chưa thực sự thoải mái so với những đối thủ đồng hạng khác. Bên cạnh đó, người dùng Mazda 3 vẫn cảm nhận được những cú thúc ở lưng ghế khi xe đi qua G giảm tốc. Kia K3: 584 - 704 triệu đồng - Ưu điểm: Nói về thiết kế kiểu dáng, Kia K3 2023 vẫn sở hữu những điểm mạnh đến từ phần ngoại hình trẻ trung, năng động đủ hấp dẫn người mua, đặc biệt là khách hàng trẻ tuổi. Khi đặt cạnh các đối thủ, Kia K3 đang cho thấy mình thực sự đáng để lựa chọn. Nội thất xe Kia K3 2023 được đánh giá là cập nhật theo xu hướng và rất nhiều trang bị tiện nghi, có thể kể đến như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, chìa khóa thông minh Smartkey, dàn âm thanh 6 loa chất lượng cao, đồng thời có khả năng cách âm tốt nhất phân khúc. Kia K3 và Mazda 3 "đồng cân, đồng hạng", nhưng mẫu xe đến từ Hàn Quốc sở hữu không gian khoang lái rộng rãi hơn. Mẫu xe này có khoảng trống trần xe cũng như không gian đầu gối thoải mái cho người ngồi hơn. Tiếp nối những thành công của mẫu xe tiền nhiệm Kia Cerato, Kia K3 2023 vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ dẫn đầu phân khúc sedan hạng C. Ảnh: Kia. - Nhược điểm: Khả năng tăng tốc của Kia K3 2023 được đánh giá có phần kém cạnh một số đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc như Mazda 3 hay Honda Civic. Hyundai Elantra: 599 - 799 triệu đồng - Ưu điểm: Elantra 2023 sở hữu thiết kế ấn tượng khi áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Sensuous Sportiness" mới nhất từ hãng, Hyundai Elantra 2023 nổi bật ưa nhìn và đậm tinh thần thể thao. Bên cạnh đó, không gian nội thất của mẫu xe này sang trọng và tiện nghi với chất liệu da cùng nhiều chi tiết kim loại. Xe cũng sở hữu hệ thống tiện nghi hiện đại với màn hình cảm ứng trung tâm 10.25 inch nối liền bảng đồng hồ, dàn âm thanh 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, Smart key có chức năng khởi động từ xa, sạc không dây chuẩn Qi,... Động cơ tăng áp Smartstream 1.6 T-GDI trên Hyundai Elantra 2023 bản N-Line cho khả năng tăng tốc nhanh chóng từ 0 - 100km/h chỉ trong vòng 7,7 giây. Hyundai Elantra thế hệ mới vừa ra mắt nhưng đã chiếm được rất nhiều thiện cảm của khách hàng Việt với khả năng vận hành êm ái, và tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: TC Motor. - Nhược điểm: Với tạo hình hiện đại và cá tính, Hyundai Elantra 2023 hầu như chỉ phù hợp với các đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Đồng thời, trải nghiệm ngồi ở hàng ghế sau vẫn chưa được đánh giá cao do trần xe vừa thấp mà khung cửa sổ lại còn khá hẹp và cao gây chắn tầm nhìn của hành khách. Mới bán ở Việt Nam, Toyota Veloz Cross đã triệu hồi 05/01/2023 09:05

