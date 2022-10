NTNN/Dân Việt cùng bảng Vnexpress, Lao Động

Sau 1 năm tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Giải bóng đá Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt (NTNN/Dân Việt) lần thứ 13 – tranh Cúp Mùa Thu 2022 đã trở lại. Đây là giải đấu uy tín, có truyền thống đã được giới báo chí đánh giá cao, là nơi những người cầm bút có dịp rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau cả trên sân cỏ và công tác chuyên môn.

Toàn cảnh Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá báo Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 13 – tranh Cúp Mùa Thu 2022. Ảnh: Phạm Hưng

Kết quả bốc thăm, chủ nhà NTNN/Dân Việt 1 - nhà vô địch Press Cup 2022 và là đương kim vô địch của giải đã nằm cùng bảng A cùng với Báo điện tử Vnexpress, Báo Lao Động. Bảng B có sự xuất hiện của Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Tạp chí Nhà đầu tư. Bảng C gồm Thông Tấn Xã Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Zingnews. Bảng D gồm Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Báo điện tử Dân Trí, NTNN/Dân Việt 2.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết trước khi xác định các cặp bán kết, chung kết tranh ngôi vô địch. Phần thưởng cho đội vô địch là Cúp + HCV và 25 triệu đồng - tăng hơn 5 triệu đồng so với giải lần thứ 12 năm 2020.

Phát biểu tại Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá Báo NTNN/Dân Việt lần thứ 13 – tranh Cúp Mùa Thu 2022, nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt, Trưởng BTC giải cho biết:

"Bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được Báo NTNN/Dân Việt đặc biệt quan tâm. Năm nay đã là mùa giải lần thứ 13 giải được tổ chức và trong suốt hơn chục năm qua, chúng tôi vui mừng vì luôn nhận được tình cảm, sự ủng hộ, quan tâm, tham gia so tài với tinh thần fair-play của các bạn đồng nghiệp.

Đó chính là động lực để Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục cố gắng để công tác tổ chức ngày càng hoàn thiện hơn. Giải năm nay, chúng tôi mong muốn nâng số đội dự giải lên con số 24 so với 16 đội những mùa giải trước. Nhưng do nhiều lý do, một số đội bóng đã không thể dự giải vào phút chót và chốt lại ở con số 12 đội".

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt, Trưởng BTC giải hy vọng các đội bóng dự giải sẽ chứng minh mình không chỉ viết báo giỏi mà chơi bóng cũng hay. Ảnh: Phạm Hưng

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài chia sẻ thêm về những sự kiện lớn Báo NTNN/Dân Việt tổ chức trong những năm qua như Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, Diễn đàn nông dân Quốc gia, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, tôn vinh, trao danh hiệu cho 100 nông dân xuất sắc.

Về hoạt động văn hóa thể thao, ngoài Giải bóng đá Báo NTNN/Dân Việt, những năm qua, Báo NTNN/Dân Việt còn tổ chức Giải bóng đá nông dân toàn quốc năm 2010, Lễ hội chọi trâu... và gần nhất là Đêm thơ – nhạc – kịch "Hoa cúc xanh" nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh nữ sĩ Xuân Quỳnh.



Nhà báo Vũ Kiều Minh - Tổng TKTS Báo NTNN/Dân Việt, Phó BTC giải chia sẻ về luật thi đấu. Ảnh: Phạm Hưng

Tại Lễ bốc thăm, nhà báo Vũ Kiều Minh - Tổng Thư ký tòa soạn Báo NTNN/Dân Việt, Phó BTC giải chia sẻ 1 chi tiết mới rất quan trọng trong luật thi đấu.

Theo đó, cầu thủ bị nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ không được thi đấu trong thời gian còn lại của trận đấu và đội bóng cũng phải chơi thếu người, thay vì có thể bổ sung cầu thủ sau 5 phút như các giải sân 7 vẫn thường áp dụng.

Cầu thủ Doãn Trung Quyết (Nhà báo và Công luận) bốc được lá thăm mã số C2. Ảnh: Phạm Hưng

Về phía các đội bóng dự giải, cầu thủ Doãn Trung Quyết (Nhà báo và Công luận) bày tỏ sự hào hứng trong lần đầu dự Giải bóng đá Báo NTNN/Dân Việt: "Đội bóng Nhà báo và Công luận vẫn sinh hoạt thường xuyên và cách đây vài tháng đã thi đấu giải cơ quan. Chúng tôi đến với giải với tinh thần học hỏi, giao lưu, đoàn kết và cố gắng giành kết quả tốt nhất".

Cầu thủ Quyết Thắng (Tạp chí Nhà đầu tư) tự tin dù rơi vào bảng đấu khó. Ảnh: Phạm Hưng

Cũng là tân binh tại giải, nhà báo Quyết Thắng (Tạp chí Nhà đầu tư) nhìn nhận đội bóng của mình đã rơi vào bảng đấu khá khó với 2 đối thủ mạnh là Báo Nhân Dân và VOV: "Đối thủ càng mạnh, chúng tôi sẽ càng cố gắng chơi hết mình. Tính bất ngờ giúp bóng đá trở nên hấp dẫn, thu hút nhiều người chơi, đam mê, dõi theo cổ vũ. Hy vọng chúng tôi có thể tạo nên những bất ngờ tại giải".

Giải bóng đá báo Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 13 – tranh Cúp Mùa Thu 2022 nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022); Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022); Kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Báo Nông thôn Ngày nay (7/5/1984 - 7/5/2022) và Kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Báo điện tử Dân Việt (8/6/2010 - 8/6/2022). Đây cũng là sự kiện nhân kỷ niệm 10 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam. Các trận đấu sẽ diễn ra vào 14 giờ 30 và 16 giờ chiều thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ thứ Bảy (22/10) kết thúc vào Chủ Nhật (6/11) tới. Các đội bóng sẽ thi đấu trên Cụm sân cỏ nhân tạo, thuộc Sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam VFF, đường Lê Quang Đạo (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ tổ chức Gala trao giải, vinh danh nhà vô địch, các đội giải Nhì, giải Ba, giải Tư, giải Phong cách, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất và Đội bóng có CĐV chuyên nghiệp nhất.