Chia tay bạn gái, nam sinh lớp 9 ở Hà Nội nhảy cầu Chương Dương

Thông tin từ nhà chức trách, khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày, tại nhịp cầu T20N9 cầu Chương Dương (hướng từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm), một nam học sinh bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống.

Nam sinh lớp 9 đang đi lên cầu Chương Dương thì bất ngờ dừng xe lại và nhảy xuống sau khi bị người yêu chia tay. Ảnh: DH

Theo đó, nam sinh BT đang học lớp 9 của một Trường THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) đã rủ N.N.D (cả 2 bạn đều sinh năm 2008) lên cầu Chương Dương để chia sẻ chuyện bị người yêu bỏ.

N.N.D cho biết, trước thời điểm này, B.T đã nói với N.N.D về chuyện chia tay bạn gái, thậm chí B.T còn tự rạch tay.

Lực lượng chức năng hiện đang tổ chức tìm kiếm nam sinh nhảy cầu Chương Dương. Ảnh: DH

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, sau giờ tan học, B.T đã rủ N.N.D lên cầu Chương Dương.

Khi đến nhịp cầu nêu trên, B.T dừng xe nói muốn nhảy xuống sông Hồng để quên đi chuyện buồn. Mặc dù N.N.D đã khuyên và giữ B.T lại nhưng nam sinh vẫn trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống.

Sự việc ngay sau đó được thông báo tới cơ quan chức năng. Nhận được thông báo, tổ công tác Cảnh sát giao thông phụ trách 2 đầu cầu Chương Dương, Công an phường Ngọc Lâm đã có mặt đưa nữ sinh N.N.D về nơi an toàn và tổ chức trấn an.

Lực lượng Công an quận Long Biên đồng thời cử xe cứu nạn cứu hộ chuyên dùng cùng cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm nạn nhân B.T trên sông Hồng.