Ghi nhận của PV Dân Việt vào 22 giờ 30 ngày 28/11, lực lượng chức năng TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy mất tích vào tối 27/11.

Nạn nhân là anh B.V.H (SN 1995, quê quán xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Người dân có mặt dưới chân cầu Bãi Cháy, theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: PV

Trong đêm tối se lạnh, người đi đường không khỏi xót xa khi nhìn thấy "căn lều" dựng tạm dưới gầm cầu Bãi Cháy của bố mẹ anh H.

Ông B.V.M (bố của anh H) cho biết, H ở nhà rất ngoan ngoãn. H mới ra Quảng Ninh làm công nhân mỏ than được 2 tháng. Nghe tin con xảy ra chuyện, hai vợ chồng bỏ hết công việc, từ Nghệ An ra Hạ Long từ sáng sớm để ngóng tin con.

"Trước khi xảy ra chuyện, con vẫn gọi điện về cho mẹ, không có biểu hiện gì khác lạ. Nhưng đến khoảng 7 giờ tối, người yêu của H gọi điện về, báo rằng đã nhảy cầu rồi" - ông M cho biết.

Ngồi thẫn thờ dưới chân cầu, mẹ của anh H không nói gì, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn biển nước mênh mông, mong ngóng tung tích con.

Người dân hỏi thăm, động viên và giúp đỡ kinh phí. Ảnh: PV

Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình ông M chỉ biết dựa vào sự hỗ trợ tìm kiếm của lực lượng chức năng.



Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều người dân TP.Hạ Long đã ủng hộ kinh phí giúp gia đình, mong họ sớm tìm được con.

"Nhà chị ngay gần đây nên sang giúp. Sáng nay thấy hai ông bà có mỗi chai nước lọc, đồ là người ta cho hết. Người dân xung quanh muốn giúp đỡ, nhưng họ không chịu, cứ ngồi đây chờ" - một người dân cho biết.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: PV

Theo một đại diện Công an TP.Hạ Long cho biết, ngay khi nhận được tin báo vào tối qua, Công an tỉnh, Công an thành phố đã phối hợp Ban Quản lý vịnh Hạ Long tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.