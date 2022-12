Vợ mất chưa được 20 ngày, người đàn ông nhảy cầu tự tử

Chiều 13/12, Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, người dân cùng gia đình đã tìm vớt được thi thể của ông N.V.T ( (66 tuổi, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, Long An), trôi cách điểm cầu Kỳ Son hơn 10m.

Cơ quan chức năng tiến hành làm thủ tục bàn giao cho thân nhân lo hậu sự.

Nhiều người đi đường đang đứng nhìn nhóm thanh niên tìm thi thể nạn nhân nhảy cầu. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 14 giờ cùng ngày, ông T lấy xe đạp rời khỏi nhà ở ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới. Sau đó, ông T đạp xe theo hướng xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành.

Đến giữa dốc cầu Kỳ Son, ông dựng xe vào lề, bỏ lại đôi dép và cái nón lá rồi lên lan can nhảy xuống cầu tự tử.

Nhìn thấy một số đồ đạc nhưng không có người nên một số người dân địa phương lập tức truy hô, đồng thời sử dụng lưới giăng bắt cá, chày cá và một số thanh niên xuống mò tìm thi thể.

Do dòng nước chảy chậm, gần 17 giờ nhóm tìm kiếm tìm được thi thể của ông trôi vào đầu con kênh cách đó không xa.

Thân nhân cho biết, vợ ông vừa mất chưa được 20 ngày. Từ đó tới nay ông T có biểu hiện trầm cảm, ít nói, thường lấy xe đạp chạy ngoài đường nhiều giờ mới quay trở lại nhà.