Chiếc đồng hồ trị giá gần 280 triệu đồng bị rơi tại Sân bay Phú Quốc được trả lại

Trước đó, ngày 25/12/2022, Công an xã Dương Tơ (TP. Phú Quốc), tiếp nhận tin báo của chị Mạc Thanh Thảo về việc mất tài sản. Cụ thể, vào khoảng 9h30, ngày 25/12/2022, chị Thảo cùng chồng đi trên chuyến bay VN6526/18D từ Phú Quốc đi TPHCM.



Chị Thảo mang tư trang, hành lý xách tay bỏ vào khay đi qua khu vực an ninh soi chiếu tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Khi kiểm tra an ninh xong, chị Thảo đi vào bên trong khu vực chuẩn bị ra cửa máy bay.

Công an TP. Phú Quốc bàn giao chiếc đồng hồ.

Sau đó, chị Thảo quay lại địa điểm kiểm tra an ninh hàng không tìm kiếm những khay để trên bàn và báo với lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay là bị mất một đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe (mặt đồng hồ hình chữ nhật, nền trong màu nâu nhạt, dây đồng hồ bằng kim loại màu bạc), trị giá 11.124 USD (khoảng 278 triệu đồng).



Sau khi nắm được sự việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Công an TP. Phú Quốc phối hợp với các đơn vị chức năng công an tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan tiến hành xác minh, làm rõ, truy tìm tài sản trả lại cho người bị mất.

Sau thời gian tích cực triển khai đồng bộ các công tác xác minh, tìm kiếm, cơ quan Công an đã tiếp nhận được đồng hồ Patek Philippe mà chị Thảo trình báo bị mất tại Sân bay Phú Quốc.

Chiếc đồng hồ trị giá khoảng 278 triệu đồng.

Do chị Thảo đang ở nước ngoài nên đã ủy quyền anh Mạc Chí Công (SN 1985), anh ruột của chị Thảo đến cơ quan Công an làm thủ tục tiếp nhận tài sản bị mất.



Tại buổi bàn giao, anh Mạc Chí Công đã xác định chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe (mặt đồng hồ hình chữ nhật, nền trong màu nâu nhạt, dây đồng hồ bằng kim loại màu bạc, đã qua sử dụng), do cơ quan Công an bàn giao đúng là chiếc đồng hồ chị Thảo bị mất tại Sân bay Phú Quốc.

Thay mặt chị Mạc Thanh Thảo, anh Mạc Chí Công đã gửi lời cám ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP. Phú Quốc cùng chính quyền TP. Phú Quốc, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đã trách nhiệm, tích cực vào cuộc xác minh, tìm kiếm tài sản bị mất.

