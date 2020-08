Chiếc xe quái dị đội mũ chiến binh La Mã độc nhất 4,6 tỷ đồng

Siêu phẩm đặc biệt này có tên gọi là Medieval One, do kỹ sư Bohata (đứng đầu Bohata Design) ở Long Island, New York trực tiếp chế tạo, từ đơn đặt hàng khủng của một khách hàng đam mê xe cổ lịch sử, vũ khí cổ đại…

Chiếc xe cực độc này có tên Medieval One.

Ngay cái nhìn đầu tiên, Medieval One đã toát lên nét "điên rồ", nhưng cũng cực ngầu, chất lừ từ kết cấu, kiểu dáng đến màu sắc. Riêng phần kim loại làm nên chiếc xe thôi đã mất tới khoảng 1,85 tỷ đồng.

Kỹ sư Bohata chế tạo ra chiếc xe theo đơn đặt hàng khủng.

Vật liệu được sử dụng cho chiếc xe lấy từ một thùng chứa khí propane 1.000 gallon, được cắt và định hình lại bằng thép 1/16 inch. Khung xe do Bohata Design Inc. thiết kế và chế tạo, cắt theo công nghệ laser và hàn TIG.

Xe có phần che mô phỏng là hình chiếc mũ La Mã.

Điểm nhấn của chiếc xe chính là hình dạng của cái chụp mũ của hiệp sỹ thời La Mã trung cổ, và cho tới hiện tại, trên thế giới vẫn không có một siêu phẩm nào tương tự thế cả. Thậm chí nhiều người còn nhận định, Medieval One chính là mẫu xe điên rồ nhất quả đất.

Phần sau của chiếc xe.

Ở đầu trước, xe có bộ phận lưới tản nhiệt trang trí bởi hai thanh kiếm lạ, sắc xảo. Còn cấu trúc mặt nạ được chế tạo với nhiệm vụ là cửa ra vào, hoạt động linh hoạt nhờ hệ thống đẩy thủy lực tích hợp đi kèm.

Còn phần vỏ ngoài xe chủ yếu làm từ kim loại mỏng, nhằm giúp giảm trọng lượng của xe.

Còn phần không gian cabin nằm gọn trong cấu trúc chiếc mũ, chính vì thế mà diện tích chả mấy rộng rãi, thoải mái. Thậm chí, cổ lái có thể được điều chỉnh quay sang một bên để mở rộng lối vào ghế ngồi cho xe.

Đồng hồ và các chi tiết "độc" khác.

Ngoài ra, đây cũng là một cỗ máy văn minh với tay lái trợ lực nghiêng, có bình cứu hỏa và máy lạnh, các chi tiết đặc thù khác như bảng đồng hồ, bảng điều khiển, đèn đóm đều được tích hợp tinh tế, khoa học.

Không riêng phần mũ, Medieval One còn khiến nhiều người "há hốc" khi ống xả của xe có diện mạo hai con rắn rùng rợn.

Quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy mỗi con rắn có cặp răng nanh làm thủ công, cùng 900 cái vẩy phải mất tới 40 tiếng đồng hồ để hoàn thiện riêng bộ phận nhả khói này.

Ống xả mô phỏng con rắn với cặp nanh, và 900 cái vẩy .

Về khả năng vận hành, Medieval One được trang bị động cơ V8 dung tích 5.8L, tích hợp cùng với bộ siêu nạp Weiand 6-71, phun xăng điện tử cùng hệ thống treo khí nén, tất cả có thể cho ra công suất siêu khủng tới 1.000 mã lực.

Được biết, giá trị của chiếc xe này tầm khoảng 200.000 đô la (tương đương 4,6 tỷ đồng).