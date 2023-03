Chiếm đất nông nghiệp, doanh nghiệp đầu tư điện gió bị phạt tiền tỷ

Ngày 16/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định xử phạt Công ty CP năng lượng tái tạo Đại Dương (chủ đầu tư nhà máy điện gió Cầu Đất, tại thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, TP.Đà Lạt).

Cụ thể, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra và xác định công ty này đã chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với tổng diện tích hơn 8,6ha. Trong đó, có 2.000m2 đất trồng cây lâu năm do Công ty TNHH Fusheng thuê của UBND tỉnh; hơn 2,1ha đất trồng cây lâu năm do Công ty CP chè Cầu Đất - Đà Lạt thuê của UBND tỉnh, hơn 2ha đất đường bờ lô phục vụ nông nghiệp do UBND xã Trạm Hành quản lý và hơn 4,3ha đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng.

Qua kiểm tra, Công ty CP năng lượng tái tạo Đại Dương đã chiếm đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư nhà máy điện gió Cầu Đất. Ảnh: Văn Long.

Ngoài ra, Công ty CP năng lượng tái tạo Đại Dương còn chiếm đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ (môi trường cảnh quan) tại khu vực nông thôn với diện tích 4.281,4 m2 thuộc một phần tiểu khu 165A do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019.

Dự án điện gió Cầu Đất được thực hiện tổng diện tích hơn 370ha. Ảnh: Văn Long.

Với 2 hành vi trên, Công ty CP năng lượng tái tạo Đại Dương bị phạt tổng số tiền 112,5 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quy định, cùng 1 hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần so với cá nhân. Vì vậy, công ty này phải nộp phạt gấp đôi, tức 225 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty CP năng lượng tái tạo Đại Dương phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính (do sử dụng diện tích hơn 9ha đất công trình năng lượng khi chưa được cấp thẩm quyền giao đất hoặc cho thuê đất) là 1,152 tỷ đồng. Đồng thời phải thực hiện khắc phục hậu quả, thực hiện tiếp các thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định đối với diện tích đất sử dụng khi chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.