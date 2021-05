Chiêm ngưỡng viên kim cương hồng độc nhất vô nhị, bán giá kỷ lục 29,3 triệu USD

Viên kim cương hồng mang tên "The Sakura" - tên loài hoa anh đào của Nhật Bản.

Được bán với giá 29,3 triệu USD, The Sakura trở thành viên kim cương màu hồng tím đắt nhất từng được bán đấu giá.

Nhà đấu giá Christie's mô tả, viên kim cương 15,81 carat đạt độ"hoàn mỹ từ bên trong" và "sống động lạ mắt", do màu sắc của nó. Cái tên The Sakura được đặt cho viên kim cương vì nó có màu giống hệt màu hoa anh đào (Sakura) của Nhật Bản.

Người bỏ 29,3 triệu USD để sở hữu viên kim cương hồng tím này là một đại gia châu Á. Tuy nhiên, nhà đấu giá Christie's không cung cấp thêm thông tin chi tiết về người này.

Viên kim cương hồng tím cực đẹp và quý hiếm.

Ngoài ra, trong đợt bán đấu giá này, Christie's cũng bán một viên kim cương màu hồng khác có tên The Sweet Heart (Trái tim ngọt ngào) với giá 6,5 triệu USD. Kim cương hồng là loại cực kỳ quý hiếm, vì thế giá bán của nó cũng đắt đỏ hơn.

Một viên kim cương màu hồng khổng lồ khác, được gọi là "The Spirit of the Rose" cũng từng được bán với giá gần 27 triệu USD tại một cuộc đấu giá của Sotheby vào tháng 11/2020.