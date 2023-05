Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Josep Borrell. Ảnh IT

"Tôi biết cách kết thúc chiến tranh ngay lập tức: Nngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, và Ukraine sẽ phải đầu hàng trong vài ngày. Thế là xong, chiến tranh kết thúc", ông Borrell nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Tây Ban Nha Sexta, Sputnik đưa tin.

Tuy nhiên, ông Borrell lưu ý rằng Ukraine trong trường hợp này sẽ biến thành "một quốc gia bù nhìn".

"Đó là lý do tại sao chúng tôi phải tiếp tục giúp đỡ Ukraine", ông Borrell nói thêm.

Cuối ngày, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã bình luận về tuyên bố của Borrell, cho rằng "chấm dứt cung cấp vũ khí cho Ukraine hoàn toàn không kết thúc chiến tranh ngay lập tức".

"Đây là một nghịch lý thuần túy. Giải pháp duy nhất là Nga rút quân ngay lập tức khỏi lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi... Và việc chấm dứt nguồn cung cấp vũ khí (cho Ukraine) chỉ đồng nghĩa với việc mở rộng quy mô chiến tranh, chuyển nó sang các lãnh thổ khác, gia tăng mạnh các tội ác chiến tranh và gây đau thương cho dân thường", ông Podolyak nói.

Các nước phương Tây đã cung cấp cho Kiev nhiều loại hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa phòng không, hệ thống phóng rocket đa nòng, xe tăng, pháo tự hành và súng phòng không kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn một năm trước. Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc chuyển giao thêm vũ khí cho Kiev.

Mới đây, Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov cảnh báo hôm 11/5 rằng, việc Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev sẽ buộc quân đội Nga phải có phản ứng thích hợp.

Trước đó cùng ngày, CNN trích dẫn một số quan chức cấp cao phương Tây cho biết Anh đã cung cấp cho Ukraine nhiều tên lửa hành trình Storm Shadow, mang lại cho lực lượng Ukraine khả năng tấn công tầm xa mới trước cuộc phản công lớn dự kiến của họ.

Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển, thường được phóng từ trên không. Tên lửa có tầm bắn hơn 250 km, chỉ kém một chút so với tầm bắn của hệ thống tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất (290 km) mà Ukraine đã yêu cầu từ lâu.

Với tầm bắn này, Storm Shadow có thể tấn công sâu vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Một quan chức phương Tây cho biết, Anh đã nhận được sự đảm bảo từ Chính phủ Ukraine rằng những tên lửa này sẽ chỉ được sử dụng trong lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, chứ không nhằm vào lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết Điện Kremlin coi động thái của London để gửi tên lửa tầm xa tới Kiev là “khá tiêu cực”.

"Điều đó sẽ đòi hỏi một phản ứng thích hợp từ quân đội của chúng tôi, những người chắc chắn sẽ đưa ra các quyết định cần thiết về mặt quân sự," ông Peskov nhấn mạnh