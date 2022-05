Chiến sự Ukraine: Ông Putin bất ngờ yêu cầu Tổng thống Pháp giúp điều này

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Marcon. Ảnh RT

Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Pháp được cho là kéo dài hơn 2 giờ, Tổng thống Nga Putin đã chúc mừng ông Macron đã tái đắc cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2 và cập nhật cho ông Marrcon về những diễn biến cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm cả việc sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol.



Ông Putin tuyên bố các quốc gia EU đã phớt lờ "tội ác chiến tranh của lực lượng an ninh Ukraine, các cuộc pháo kích lớn vào các thành phố và thị trấn của Donbass, dẫn đến thương vong cho dân thường".

Điện Kremlin cho biết: "Cần lưu ý rằng phương Tây có thể giúp ngăn chặn những hành động tàn bạo này bằng cách gây ảnh hưởng thích hợp lên chính quyền Kiev, cũng như bằng cách ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trong khi Ukraine và Nga tiếp tục cáo buộc nhau về tội ác chiến tranh, vào ngày 30/4, ông Macron đã hứa với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Pháp sẽ "tăng cường" cả viện trợ quân sự và nhân đạo cho Kiev. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây không nên gửi vũ khí, cho rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài xung đột. Moscow cũng đã nói rõ rằng họ sẽ coi bất kỳ vũ khí nào của nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Nga vẫn cởi mở đối thoại với Ukraine, bất chấp điều mà ông gọi là "sự thiếu nhất quán và không chuẩn bị cho công việc nghiêm túc của Kiev". Ukraine đổ lỗi cho Moscow về sự bế tắc trong cuộc đàm phán.

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, ông Macron cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Nhà lãnh đạo Pháp trước đó gọi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là lý do chính dẫn đến cuộc khủng hoảng lương thực đang rình rập, nhưng ông Putin khẳng định tình hình đã trở nên tồi tệ "chủ yếu do các lệnh trừng phạt" mà các nước phương Tây áp đặt lên Moscow, đồng thời nhấn mạnh "tầm quan trọng của hoạt động không bị cản trở của cơ sở hạ tầng giao thông và hậu cần toàn cầu".

Ông Macron là một trong số rất ít nhà lãnh đạo phương Tây tiếp tục đối thoại trực tiếp với Putin kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đồng thời, ông khẳng định đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow, bao gồm các hạn chế cứng rắn hơn đối với năng lượng của Nga.