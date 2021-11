Chiêu "quân xanh, quân đỏ" giúp Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan thâu tóm đất giá bèo

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 9/11 Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bà Nguyễn Thị Loan (SN 1970) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Cùng tội danh trên, 7 bị can khác cũng bị khởi tố, bắt giam gồm: Vương Thị Thu Thủy - cán bộ Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh; Nguyễn Thị Diệu Linh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội; Nguyễn Đức Phương và Nguyễn Ngọc Thắng cùng là thẩm định viên của Công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội cùng 3 người thuộc các công ty kinh doanh bất động sản.

Khu đất rộng 5ha ở xã Cổ Dương, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội bị Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan dùng thủ đoạn thâu tóm với giá rẻ. Ảnh: Q.N

Thủ đoạn dìm giá đất của Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan

Theo tài liệu điều tra, Khu đất gần 5ha ở xã Cổ Dương, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội ban đầu được Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng. Thế nhưng, trước yêu cầu của 1 cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá hạ giá xuống còn khoảng 300 tỷ đồng.



Để hoàn thiện chứng thư thẩm định giá, Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan và đồng phạm đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ. Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi, giá đất giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60 - 70 triệu đồng/m2.

Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá, bà Nguyễn Thị Loan đã chỉ đạo các thuộc cấp tại 3 công ty do mình thành lập gồm: Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình, Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm nộp hồ sơ tham gia đấu giá khu đất trên.

Với chiêu bài "quân xanh, quân đỏ" này, một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối là Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đã trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Chỉ sau đúng 1 tháng ngay khi được bàn giao đất, bà Nguyễn Thị Loan đã bán với thửa đất có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2, ăn chênh lệch gấp hơn 5 lần.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, trong vụ án có 6 công ty tham gia thì có 2 công ty không đủ điều kiện, trước khi đấu giá có 1 công ty không tham gia đấu giá. Còn lại 3 công ty của tập đoàn trên dìm giá, thông đồng và dựng lên 41 công ty khác để tham gia vào các phiên đấu giá.



Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.

Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan (áo đen) thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh chụp màn hình

Đại gia thâu tóm nhiều khu đất vàng

Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực y dược, bất động sản.



Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Y dược Vimedimex (MCKE:VMD, sàn HoSE) được thành lập từ năm 1984, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp này được cổ phần hoá năm 2006.

Bà Loan là một trong những cổ đông sáng lập của Tập đoàn Vimedimex Group, được thành lập ngày 13/4/2009 với hệ sinh thái bao gồm: tài chính, y dược và bất động sản.

Trụ sở Tập đoàn Vimedimex Group. Ảnh: Báo Xây dựng

Từ những bước đi đầu tiên vào ngành bất động sản với việc ra mắt thương hiệu Vimefulland năm 2016, Vimedimex Group đã thâu tóm thành công 3 khu đất vàng ở khu đô thị Ciputra để phát triển các chung cư cao tầng, biệt thự, condotel… Ngoài ra, tập đoàn này cũng sở hữu nhiều dự án đất vàng tại Hà Nội với hàng loạt dự án được giới thiệu trên website chính thức như: Helianthus center Red River, The Jade Orchid, The Lotus Center, Eden Rose, Iris Garden, Athena Fulland, The Emeralda, Belleville Hà Nội.

Những dự án này đều có quy mô khoảng 1.000 căn hộ, hầu hết nằm trong các quận nội thành, tập trung ở khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Hoàng Mai.

Ngoài VMD, Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan cũng là Chủ tịch của Vimedimex 2 - cổ đông đang sở hữu hơn 45% cổ phần tại VMD.

Ngoài ra, bà Loan còn là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH - Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex; Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế, Công ty TNHH Bất động sản Vimedimex Hòa Bình; Công ty cổ phần Dược phẩm Y tế Vime Saint Paul.