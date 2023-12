Ngăn chặn đầu tư "chui", núp bóng để "trốn thuế, rửa tiền"

Bộ Công an rà soát thủ tục cấp visa cho nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đối với các dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài.



Chính phủ yêu cầu Bộ Công an vào cuộc để ngăn chặn một số hoạt động bất minh trong đầu tư, chuyển dịch vốn để rửa tiền, trốn thuế (Ảnh: Nguyễn Quỳnh).

Bộ Công an cần triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế, ngăn ngừa các hoạt động lợi dụng hình thức chuyển dịch đầu tư, thâu tóm, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng" để rửa tiền, chuyển giá, trốn thuế... gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Cùng đó, hai Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với nhau cùng các địa phương rà soát lại tình hình hoạt động của các dự án nằm trong khu vực nhạy cảm, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan đến báo cáo của Bộ KH&ĐT về đẩy mạnh đầu tư công, thu hút FDI, nhất là khi Việt Nam phê duyệt Nghị quyết về áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ KH&ĐT phối hợp các địa phương tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư, công tác giám sát và thực thi pháp luật để có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời; đẩy mạnh công tác hỗ trợ sau đầu tư nhằm hạn chế và phòng ngừa tranh chấp phát sinh với nhà đầu tư nước ngoài.

Bộ KH&ĐT cần phối hợp, hỗ trợ các địa phương xúc tiến, đàm phán, tư vấn chính sách, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài trên nguyên tắc các bên cùng có lợi; tuyên truyền quảng bá về sự sẵn sàng của Việt Nam đón nhận làn sóng đầu tư thế hệ mới với các lợi thế về tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ, môi trường đầu tư thực sự thuận lợi với sự đồng hành, hỗ trợ tối đa của chính quyền từ Trung ương đến địa phương; cơ sở hạ tầng không ngừng được hoàn thiện, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ đầu tư ngoài thuế đối với dự án công nghệ cao khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, đánh giá tác động, tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội ban hành những chính sách hiệu quả với lộ trình phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và thích ứng hiệu quả khi triển khai quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu và điều chỉnh khung ưu đãi đầu tư của Việt Nam phù hợp với bối cảnh mới nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Bộ Công Thương đẩy nhanh việc ban hành và thực thi chính sách để ngành công nghiệp hỗ trợ có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển thời gian sắp tới, để các doanh nghiệp phụ trợ Việt Nam có thể kết nối và tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong làn sóng đầu tư giai đoạn tới; thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng theo Quy hoạch điện VIII mới được thông qua và sớm khắc phục tình trạng thiếu điện tại một số địa phương.