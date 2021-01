Chính thức lập đoàn liên ngành kiểm tra dự án thủy lợi 200 tỷ đội vốn, chậm tiến độ

Dự án hồ chứa nước Ia Rtô có tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020, phục vụ cấp nước tưới cho 600ha cây trồng và phục vụ sinh hoạt cho khoảng 40.000 người dân ở thị xã Ayun Pa.



Dự án thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô 200 tỷ đồng. Ảnh L.K

Tuy nhiên, dự án đã chậm tiến độ, phát sinh đội vốn hơn 23 tỷ đồng. Trong quá trình tháo gỡ vướng mắc, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Gia Lai đã không tìm được "tiếng nói chung", không thống nhất được quan điểm khiến UBND tỉnh Gia Lai phải tổ chức nhiều cuộc họp để phân định trách nhiệm giữa 2 bên.

Trước đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch tỉnh Gia Lai đã thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra dự án 200 tỷ này.

UBND tỉnh Gia Lai giao ông Đỗ Việt Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn, các ông Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở NNPTNT, Lương Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Võ Quốc Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Đặng Xuân Toàn - Phó Chủ tịch thị xã Ayun Pa... làm thành viên.

Chủ tịch tỉnh giao Đoàn liên ngành xây dựng đề cương, kế hoạch kiểm tra chi tiết. Đoàn kiểm tra rà soát việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thời điểm kiểm tra và xác định các tồn tại, vướng mắc ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công trình. Đồng thời, Đoàn cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan thẩm định, cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý chất lượng công trình, chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Đoàn liên ngành tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND tỉnh để xử lý đúng theo quy định, thực hiện trước ngày 22/2.

Chủ tịch tỉnh chính thức thành lập Đoàn liên ngành thanh tra dự án trăm tỷ Ia Rtô. Ảnh L.K

Trước đó, ngày 2/12/2020, Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai có báo cáo số 181 về kết quả giám sát "Việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020", nêu rõ Dự án hồ thủy lợi Ia Rtô, thị xã Ayun Pa (do Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư) có nhiều tồn tại, chậm tiến độ và phát sinh kinh phí làm đội vốn đầu tư. Cụ thể, về vật liệu đắp đập, hiện nay, đất đắp đập còn thiếu khoảng 200.000m3 đắp thượng, hạ lưu đập và 40.000m3 lõi chống thấm; kinh phí tăng thêm cho đền bù giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vận chuyển đất hơn 8 tỷ đồng. Về phương pháp xử lý thấm nền đập bằng tường hào chống thấm bentonai, theo báo cáo của chủ đầu tư, biện pháp xử lý nền đập bằng tường hào bentonai và khoan phụt vữa (hoàn thành vào tháng 6/2020) đã làm tăng kinh phí hơn 8,3 tỷ đồng. Việc xử lý nền đập bằng khoan vụt vữa đã làm tăng giá trị hợp đồng đã ký 8,3 tỷ đồng và tăng giá gói thầu xây lắp được UBND tỉnh phê duyệt trước đó.

Dự án còn phê duyệt trước khi có Nghị định 114 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước nên trong tổng mức đầu tư của dự án chưa có các chi phí để triển khai các nội dung an toàn đập theo quy định, bao gồm chi phí: Lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa, lập phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước, lập phương án ứng phó khẩn cấp cho công trình… Dự kiến, kinh phí do chủ đầu tư đề xuất hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, một số khối lượng phát sinh trong quá trình thi công như đào đá móng tràn, bổ sung công trình trên kênh, phí tài nguyên và cấp quyền khai thác đất, tổng chi phí bổ sung hơn 5 tỷ đồng.

Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Duy Vượt đã ký báo cáo số 143 về việc khảo sát "Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa" , chỉ rõ: "Qua ý kiến và văn bản, hiện nay chưa tìm được "tiếng nói chung" trách nhiệm giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn với các cơ quan chuyên môn liên quan, nhất là về nguồn vốn phát sinh và một số vấn đề liên quan".

Được biết, Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước đưa vào các danh mục các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước. Kế hoạch kiểm toán này đã được gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.