Chính thức đình chỉ hoạt động 40 trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders

Ngày 26/4, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TP.HCM xác nhận, Sở GDĐT TP.HCM chính thức tạm đình chỉ hoạt động 40/41 trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders tại TP.HCM.

Ông Minh cho biết, 40/41 trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders bị tạm đình chỉ hoạt động phần lớn đã bị thu hồi mặt bằng, thiếu giám đốc, thiếu giáo viên... nên không đảm bảo điều kiện để hoạt động đúng theo quy định.

Phụ huynh đòi trả lại học phí đã đóng vào Apax Leaders. Ảnh: H.N

Dù các trung tâm bị đình chỉ đã đóng cửa từ trước, nhưng theo ông Minh, Sở GDĐT TP.HCM vẫn phải có quyết định đình chỉ hoạt động để tránh trường hợp Apax Leaders tự ý hoạt động trở lại mà không có báo cáo cũng như không đảm bảo chất lượng.

Được biết, sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động, nếu Apax Leaders hoàn tất các thủ tục, hồ sơ, xin phép hoạt động trở lại thì Sở GDĐT TP.HCM sẽ thành lập đoàn kiểm tra, xác minh các điều kiện. Nếu đảm bảo sẽ cho phép hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận, trên trang thông tin dịch vụ giáo dục của Sở GDĐT TP.HCM, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders chỉ còn duy nhất cơ sở trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận hoạt động. Tất cả các cơ sở còn lại đã được cập nhật tạm ngưng hoạt động.

Cùng ngày, ông Trần Văn Nghiêm (quận 7, TP.HCM), đại diện nhóm phụ huynh đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trả lại học phí cho biết, sáng nay, ông đã làm việc với Thanh tra Sở GDĐT TP.HCM để hỏi về các đơn tố cáo của phụ huynh đã gửi ngày 14/2 nhưng chưa có phản hồi.

Sở GDĐT TP.HCM đã cập nhật tình trạng hoạt động của Apax Leaders trên website. Ảnh chụp màn hình

Đại diện thanh tra Sở nhận định, các vấn đề liên quan đến tiền bạc giữa phụ huynh và Apax Leaders, Sở GDĐT không thể can thiệp vì đơn vị này chỉ quản lý chuyên môn. Do đó, phụ huynh cần làm việc với công an để giải quyết.

Trước đó, lãnh đạo Apax Leaders cho biết, đơn vị này đã gửi kế hoạch và lộ trình mở lại các trung tâm trên địa bàn TP.HCM tới Sở GDĐT. Tuy nhiên, khi mở lại ba trung tâm đầu tiên là Him Lam (quận 6), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) và Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), Apax chưa báo cáo và cập nhật kịp thời lên Sở GDĐT TP.HCM.

Vì lý do này, Sở có thông báo sẽ cân nhắc đình chỉ hoạt động 40/41 trung tâm của Apax Leaders để kiểm soát chất lượng của các trung tâm khi mở lại. Điều này cũng sẽ góp phần tạo nên sự yên tâm của phụ huynh và các học viên về chất lượng của các trung tâm Apax đủ điều kiện mở lại.

Do đó, Apax Leaders đã cử đại diện báo cáo ngay lập tức với Sở GDĐT TP.HCM để khắc phục những thiếu sót trong quá trình vận hành sau tái cấu trúc.